(VIDEO) 200 de oameni ai legii, drone și controale în forță într-un sat devenit simbolul arderilor ilegale. Descinderi spectaculoase la Sintești, rezultate puține.

Autoritățile au descins din nou la Sintești, localitatea din județul Ilfov devenită sinonimă cu arderile ilegale de deșeuri și poluarea toxică ce ajunge până în București. Aproximativ 200 de polițiști, jandarmi și comisari ai Gărzii de Mediu au participat, luni, la o operațiune de amploare, după mai multe monitorizări realizate cu drone.

„Mafia deșeurilor” de la Sintești

Operațiunea autorităților a fost prezentată ca una modernă, bazată pe supraveghere aeriană și probe video colectate cu drone achiziționate prin PNRR. Garda de Mediu susține că imaginile vor fi folosite în anchete penale.

Totuși, pentru locuitorii din sudul Capitalei și pentru activiștii de mediu, scenariul este deja cunoscut: razii spectaculoase, sute de oameni mobilizați și promisiuni ferme că fenomenul va fi stopat. După câteva zile însă, focurile reapar.

În ultimii ani, a devenit aproape permanent subiect de reportaje și anchete jurnalistice. Imaginile surprinse din dronă arată terenuri întregi transformate în gropi de gunoi improvizate, unde deșeurile sunt arse pentru recuperarea metalelor.

Bucureștiul respiră fumul din Sintești

În spatele fumului toxic se află o industrie ilegală extrem de profitabilă. Anchetatorii au descoperit în trecut rețele care ar fi făcut zeci de milioane de lei din reciclarea ilegală a fierului vechi și din documente false folosite pentru tranzacții fictive. Într-un dosar din 2023, prejudiciul estimat depășea 66 de milioane de lei.

Problema este că foarte puține anchete ajung în instanță. Potrivit datelor prezentate de organizații de mediu, în 2023 doar un singur dosar din cele 172 privind arderile ilegale de deșeuri a ajuns pe masa judecătorilor.

Asta explică de ce localnicii și activiștii spun că raziile au devenit mai degrabă exerciții de imagine decât soluții reale.

Specialiștii avertizează că impactul nu se oprește la granița localității. Arderea cablurilor și cauciucurilor eliberează în aer particule fine, metale grele și substanțe cancerigene care pot afecta sute de mii de oameni.

În serile fără vânt puternic, mirosul greu ajunge frecvent în sudul și centrul Bucureștiului. Senzorii independenți de monitorizare a aerului indică deseori valori de câteva ori peste limitele considerate sigure.

„Toată lumea știe ce se întâmplă aici”

Fenomenul ridică și întrebări serioase despre capacitatea statului de a interveni într-o zonă monitorizată de ani de zile. Sinteștiul nu este un focar apărut peste noapte. Autoritățile au făcut numeroase controale, percheziții și dosare penale încă din anii trecuți.

Cu toate acestea, arderile continuă aproape constant, iar locul a devenit un simbol al neputinței instituțiilor statului în fața rețelelor care profită din deșeuri ilegale.