Elena Boruz
29 oct. 2025, 17:00
Sursă foto: Captură video/ YouTube Ziarul Unirea
Cuprins
  1. Au mai existat probleme pe această autostradă în anii trecuți
  2. Surparea din 2023, un semnal de alarmă ignorat

Atenție! O porțiune din autostrada A10 Sebeș-Turda, pe sensul de mers Turda-Aiud, s-a surpat. Autoritățile au acționat în acest sens, punând semnale rutiere, astfel încât șoferii să fie atenționați cu privire la incident, conform Ziarul Unirea.

Astfel, circulația se poate efectua numai pe o singură bandă, în acel segment. Șoferii sunt sfătuiți să fie precauți și să conducă extrem de prudent pentru evitarea oricărui incident neplăcut.

Au mai existat probleme pe această autostradă în anii trecuți

Potrivit informațiilor, autostrada A10 nu este pentru prima dată când se confruntă cu astfel de probleme. În acest an, pe autostrada A10 Sebeș – Turda, la kilometrul 66, Calea 1, județul Cluj, au mai existat restricții de circulație. Motivul?! Un rost de dilatație.

După cum spuneam, autostrada A10, care leagă Sebeșul de Turda și conectează Autostrăzile A1 și A3 pe o distanță de aproximativ 70 de kilometri, s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe probleme de infrastructură.

Surparea din 2023, un semnal de alarmă ignorat

În vara anului 2023, o porțiune a drumului, între kilometrii 66+000 și 66+500, în județul Cluj, aproape de Turda, s-a surpat, afectând Calea 1. Ca urmare, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a instituit restricții de circulație între 31 august și 15 septembrie 2023, zilnic, în intervalul orar 08:00 – 18:00.

Lucrările de reparație au fost realizate de compania Porr Construct, cea care a construit inițial tronsonul respectiv, inaugurat în 2018. Reprezentanții DRDP au explicat că intervențiile vizau consolidarea taluzului și refacerea sistemului rutier, chiar dacă perioada de garanție a lucrării expirase deja. De altfel, cedarea taluzului fusese observată cu aproape două luni înainte de începerea lucrărilor de remediere.

Nici toamna aceluiași an nu a fost lipsită de probleme. Au fost impuse din nou restricții de circulație pe sensul Sebeș – Turda, pe prima bandă (cea destinată vehiculelor lente), pe același tronson de la kilometrul 66+000 la 66+500. Potrivit aceleiași publicații menționate, măsura a fost necesară din cauza degradărilor apărute la nivelul carosabilului.

