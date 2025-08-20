(VIDEO) Bătaie ca-n filme, pe o stradă din Brăila. Săbiile și topoarele au fost armele din dotare. Ce s-a întâmplat mai exact

Potrivit informațiilor, deși bărbatul a ajuns la spital, în urma rănilor, nu a ales să depună plângere la poliție. Partenera acestuia, în vârstă de 36 de ani, nu a necesitat îngrijiri medicale.
În mașina în care se aflau, a mai fost o tânără, însă aceasta a reușit să scape din calea agresorilor, la timp.
„Din primele cercetări a reieșit că în jurul orei 19:45, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 36 de ani ar fi fost blocate în trafic cu autoturismul și ar fi fost agresate, fiind folosite obiecte contondente. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale ce se impun, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe”, anunță IPJ Brăila, conform adevărul.
Presa a scris faptul că este posibil să fi fost vorba de o reglare de conturi, deoarece atât atacatorii, cât și victimele ar avea conexiuni cu lumea interlopă.
Sursă video: Facebook/De Brăila