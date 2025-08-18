B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » (VIDEO) Poliția Română, mesaj pentru șoferul care a apelat la banda de urgență, fără a avea una! Ce au transmis oamenii legii

(VIDEO) Poliția Română, mesaj pentru șoferul care a apelat la banda de urgență, fără a avea una! Ce au transmis oamenii legii

Elena Boruz
18 aug. 2025, 16:49
(VIDEO) Poliția Română, mesaj pentru șoferul care a apelat la banda de urgență, fără a avea una! Ce au transmis oamenii legii
Sursa foto: Facebook / Poliția Română
Un incident care a avut loc zilele trecute pe o autostradă din țară a stârnit foarte multe reacții în mediul online. Un șofer, sătul să stea în trafic, a apelat la varianta care i s-a părut lui ca fiind salvatoare, și anume banda de urgență. Acesta a ales să ignore restul participanților la trafic și să se deplaseze cu lejeritate folosind această bandă.
Ceea ce nu știa el însă, este că a fost surprins de autorități, chiar dintr-un elicopter. Oamenii legii au postat imaginile pe rețelele de socializare și au atașat un mesaj.

Ce au transmis reprezentanții Poliției Române și ce a pățit șoferul „rebel”

Duba pe care o conducea șoferul a fost imortalizată în toată splendoarea. Polițiștii nu închid ochii la astfel de abateri și îndeamnă toți șoferii să fie conștienți de faptul că banda de urgență este destinată URGENȚELOR.
În clipul video postat se poate observa cum autoturismul își vede de treaba lui, fără a-i păsa că circulă pe banda necorespunzătoare.
„Duba pe banda de urgență: „Sigur nu mă vede nimeni…”
Poliția din elicopter: „Și uite așa o să te vadă toată lumea” 
Ai vrut shortcut → ai primit short clip pe pagina Poliției, amendă și permisul reținut.
Banda de urgențe este doar pentru urgențe!”, au scris reprezentanții Poliției Române pe pagina de Facebook.
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dan Bodea a murit. Și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut la Câmpulung
Eveniment
Dan Bodea a murit. Și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut la Câmpulung
O nouă stradă a fost construită în Sectorul 3 pentru decongestionarea traficului. Robert Negoiță acuză blocaje administrative din partea Primăriei Capitalei
Eveniment
O nouă stradă a fost construită în Sectorul 3 pentru decongestionarea traficului. Robert Negoiță acuză blocaje administrative din partea Primăriei Capitalei
Doi copii din Iași sunt cei mai buni din lume la aritmetică mentală. „Este un sport al minții. Noi îi spunem și fitness pentru creier” (FOTO)
Eveniment
Doi copii din Iași sunt cei mai buni din lume la aritmetică mentală. „Este un sport al minții. Noi îi spunem și fitness pentru creier” (FOTO)
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 24 de ani. Băiatul a murit în urma unui accident rutier
Eveniment
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 24 de ani. Băiatul a murit în urma unui accident rutier
Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate
Externe
Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate
Tragedie pe o autostradă din Grecia! Trei persoane au murit carbonizate după un accident grav (VIDEO)
Externe
Tragedie pe o autostradă din Grecia! Trei persoane au murit carbonizate după un accident grav (VIDEO)
A primit cea mai bună ofertă din viața lui pentru un job și nu a ezitat să spună „da”. Ce a pățit un bărbat după ce a investigat situația
Externe
A primit cea mai bună ofertă din viața lui pentru un job și nu a ezitat să spună „da”. Ce a pățit un bărbat după ce a investigat situația
Cristiano Ronaldo se pregătește de nuntă după ani de relații cu celebrități. Povestea completă a starului portughez înainte de „da”-ul final
Eveniment
Cristiano Ronaldo se pregătește de nuntă după ani de relații cu celebrități. Povestea completă a starului portughez înainte de „da”-ul final
Newsweek: 53 lei sandviciul cu șuncă și cașcaval la Aeroportul București care are datorii de 515.000.000 lei
Eveniment
Newsweek: 53 lei sandviciul cu șuncă și cașcaval la Aeroportul București care are datorii de 515.000.000 lei
O mașină s-a răsturnat în Arad. Cinci tineri au ajuns în stare gravă la spital
Eveniment
O mașină s-a răsturnat în Arad. Cinci tineri au ajuns în stare gravă la spital
Ultima oră
18:23 - Dan Bodea a murit. Și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut la Câmpulung
18:20 - Ella și Andrei de la „Insula Iubirii” merg la altar? Ce DETALIU i-a dat de gol
18:17 - O nouă stradă a fost construită în Sectorul 3 pentru decongestionarea traficului. Robert Negoiță acuză blocaje administrative din partea Primăriei Capitalei
18:09 - Doi copii din Iași sunt cei mai buni din lume la aritmetică mentală. „Este un sport al minții. Noi îi spunem și fitness pentru creier” (FOTO)
17:50 - Prințul William și Kate Middleton se mută! Decizia radicală luată de cei doi
17:46 - Sfârșit tragic pentru un tânăr de 24 de ani. Băiatul a murit în urma unui accident rutier
17:43 - Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate
17:28 - Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat fără public într-o comună. Reacția internetului: „Ambii spectatori sunt mulțumiți” (VIDEO)
17:18 - Tragedie pe o autostradă din Grecia! Trei persoane au murit carbonizate după un accident grav (VIDEO)
17:12 - Dieta lui Fuego: Cum a slăbit artistul 5 kilograme în doar 5 zile: „O să vedeți cât dați jos”