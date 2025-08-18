(VIDEO) Poliția Română, mesaj pentru șoferul care a apelat la banda de urgență, fără a avea una! Ce au transmis oamenii legii

Un care a avut loc zilele trecute pe o autostradă din țară a stârnit foarte multe reacții în mediul online. Un șofer, sătul să stea în trafic, a apelat la varianta care i s-a părut lui ca fiind salvatoare, și anume banda de urgență. Acesta a ales să ignore restul participanților la trafic și să se deplaseze cu lejeritate folosind această bandă.

Ceea ce nu știa el însă, este că a fost surprins de autorități, chiar dintr-un elicopter. Oamenii legii au postat imaginile pe rețelele de socializare și au atașat un mesaj.

Ce au transmis reprezentanții Poliției Române și ce a pățit șoferul „rebel”

Duba pe care o conducea șoferul a fost imortalizată în toată splendoarea. Polițiștii nu închid ochii la astfel de abateri și îndeamnă toți șoferii să fie conștienți de faptul că banda de urgență este destinată URGENȚELOR.

În clipul video postat se poate observa cum autoturismul își vede de treaba lui, fără a-i păsa că circulă pe banda necorespunzătoare.

„Duba pe banda de urgență: „Sigur nu mă vede nimeni…” Poliția din elicopter: „Și uite așa o să te vadă toată lumea”

Ai vrut shortcut → ai primit short clip pe pagina Poliției, amendă și permisul reținut.