(VIDEO) Scene șocante în Bacău! Un adolescent a fost bătut „măr” de un alt tânăr, campion european la box. Ce a spus tatăl victimei

Scene șocante pe o stradă din Bacău! Un tânăr de 16 ani, sportiv de performanță, a fost după ce un alt adolescent, campion european la box, tot în vârstă de 16 ani, l-a bătut.

Victima a fost luată pe nepregătite, iar tatăl acesteia susține că, în urma loviturilor încasate, a avut nevoie de operație. a avut loc luni noapte, iar tatăl băiatului a postat videoclipurile surprinse de camera de supraveghere.

Cuprins:

Ce spune tatăl victimei

Antrenorul bătăușului: „La 10 seara era prezent la cantonament”. Camerele de supraveghere indică ora 00:30

Antrenorul agresorului: „Motiva că fusese amenințat cu cuțitul”

Președintele FRF: „Nu creștem huligani”

Ce spune tatăl victimei

În imagini se poate observa cum tânărul agresat nu este atent și este luat prin surprindere de pumnul care îi „zguduie” fața. Agresorul nu se oprește aici și consideră că este necesar să îl mai lovească, până îl pune la pământ și îi aplică câteva lovituri de picioare.

Potrivit declarațiilor făcute de tatăl băiatului bătut, totul a fost de fapt o răzbunare. Agresorul a vrut să „îi dea o lecție” tânărului, după ce a aflat că acesta s-a întâlnit cu prietena lui.

„Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. Luni seară a venit la o sală de jocuri unde se duce mai des băiatul, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară. El nu a ripostat, deși face kickboxing. Erau și mulți, iar el e un băiat cuminte, iar antrenorul Mardare l-a învățat să nu riposteze în situații dinastea. L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav. Azi va fi operat. A fost făcută plângere la Poliție”, a precizat Bogdan Sava, tatăl victimei, conform

Antrenorul bătăușului: „La 10 seara era prezent la cantonament”. Camerele de supraveghere indică ora 00:30

Antrenorul bătăușului se declară dezamăgit de faptele elevului său, totuși, acesta spune că băiatul ar fi fost prezent la cantonament la ora 22.00. Ceea ce este surprinzător este faptul că filmările de pe camerele de supraveghere indică faptul că incidentul a avut loc după miezul nopții.

„Nu avea voie să facă așa ceva. Era în perioada de cantonament. Ei sunt liberi între 7 și 10 seara, nu poți controla tot ce se întâmplă și nici nu-i poți ține doar în cameră. A plecat de la Onești la Bacău, iar la 10 seara era prezent la cantonament. Mie nu-mi place nici că a lovit și nici că a plecat din cantonament. Este prima oară când se întâmplă așa ceva”, a declarat profesorul Relu Auraș, antrenorul campionului Renato Nica.

Antrenorul agresorului: „Motiva că fusese amenințat cu cuțitul”

De asemenea, Relu Auraș, antrenorul campionului la box, a declarat că se vor lua măsurile necesare, deoarece un astfel de comportament nu este tolerat. Bărbatul a menționat că adolescentul și-ar fi motivat comportamentul pe baza faptului că ar fi fost amenințat cu cuțitul. Chiar și așa, antrenorul a spus că o astfel de reacție este inadmisibilă.

„Va suporta rigorile normale, exclus din lot pe timp limitat, tăiate indemnizațiile. Personal, nu aș milita pentru scoaterea lui definitivă din circuit, pentru că riști să faci mai mult rău.

Îi deschizi drumul spre stradă, spre golănie. Îmi pare rău pentru ambii băieți, Renato a venit la mine cu capul în pământ, motiva că fusese amenințat cu cuțitul. Dar nu ar fi trebuit să aibă acea reacție, indiferent de context!”, a adăugat Relu Auraș, antrenorul băiatului violent, conform

Președintele FRF: „Nu creștem huligani”

Președintele FRF, Vasile Câtea, a reacționat dur în urma incidentului.

„Am convocat pentru luni o ședință a Comisiei de Disciplină spre a lua o decizie în acest caz. Dar, din punctul meu de vedere, e carieră sportivă încheiată definitiv. Nu creștem huligani! Am înțeles că e un copil cu potențial, dar asta nu scuză cu nimic reacția lui foarte agresivă”, a declarat președintele FRF, potrivit sursei anterioare.

Oamenii legii au deschis un dosar penal.