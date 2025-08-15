(VIDEO) Sfârșit tragic pentru un bărbat din Reșița! Unde i-au descoperit autoritățile trupul

Sfârșit tragic pentru un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din Reșița. Acesta a murit , chiar în baraca pe care o folosea drept locuință.

a fost cuprinsă de flăcări, iar oamenii au apelat numărul de urgență 112 pentru a solicita ajutorul.

De la ce a izbucnit focul

Potrivit presei locale, flăcările au cuprins baraca din cauza unui incendiu de vegetație, care s-a extins. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, cu două autospeciale și un echipaj format din opt salvatori, potrivit

Focul a fost stins destul de rapid de autorități, însă ceea ce a șocat mai tare a fost faptul că interiorul locuinței improvizate a fost găsit trupul bărbatului. Primele informații spun că acesta s-a stins din viață carbonizat.

Cunoscuții spun despre el că supraviețuia din cerșit și din mila celor care se opreau să îi dea o farfurie cu mâncare.

Sursă: YT/Știri Caraș Severin