Europa se confruntă cu o criză energetică serioasă și accelerată, avertizează prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban. În discuții recente cu liderul slovac Robert Fico, Orban a cerut să își reumple rapid rezervele de energie pentru a evita impactul asupra economiei și populației.

Prim-ministrul Ungariei a folosit platformele de socializare pentru a transmite un mesaj clar privind situația energetică din Europa: „O criză energetică serioasă se apropie, accelerându-se zi de zi”, a scris Viktor Orban.

El a adăugat că economia europeană riscă să fie afectată de penuria de energie și, implicit, de creșterea prețurilor, și a subliniat importanța unei reacții rapide din partea Uniunii Europene.

Reumplerea rezervei, soluția propusă de Orban

Într-o declarație înregistrată, Orban a explicat măsurile pe care UE trebuie să le ia urgent: „Economia europeană este amenințată de o penurie de energie și, ca urmare, de creșterea prețurilor. Pericolul este iminent, iar această amenințare care se apropie poate fi evitată doar dacă Uniunea Europeană reumple rezervele de petrol și gaze din toate direcțiile posibile, din toate sursele posibile, în cele mai mari cantități posibile și cât mai rapid posibil.”

Prim-ministrul a subliniat că fiecare zi contează și a menționat că Bruxelles-ul trebuie să-l determine pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să deschidă imediat conducta de petrol Friendship, considerată vitală pentru securitatea energetică a regiunii.

Discuții bilaterale și context european

Orban a discutat problema și cu prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, pentru a coordona pașii de urgență la nivel regional, ținând cont de creșterea rapidă a prețurilor și de riscurile economice pentru statele membre.

„În această dimineață, am discutat acțiunile noastre cu prim-ministrul Robert Fico”, a declarat Orban, potrivit hirado.hu.

În paralel, comisarul UE pentru Energie, Dan Jorgensen, a recunoscut într-un interviu pentru Financial Times că o criză energetică uriașă este iminentă, dar a precizat că Bruxelles-ul menține sancțiunile energetice împotriva Rusiei, ceea ce limitează flexibilitatea statelor membre în importurile alternative de energie.

Semnale de alarmă pentru Europa

Această avertizare vine într-un moment în care Europa încearcă să își echilibreze consumul energetic, pe fondul tensiunilor internaționale și al creșterii cererii de energie.

Liderii europeni trebuie să găsească rapid soluții pentru a preveni penuriile și impactul social al prețurilor ridicate la energie.