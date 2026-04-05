Acasa » Eveniment » Viktor Orban avertizează asupra unei crize energetice iminente în Europa: „Economia europeană este amenințată de penurie și creșterea prețurilor"

Viktor Orban avertizează asupra unei crize energetice iminente în Europa: „Economia europeană este amenințată de penurie și creșterea prețurilor”

Selen Osmanoglu
05 apr. 2026, 13:04
Viktor Orban avertizează asupra unei crize energetice iminente în Europa: „Economia europeană este amenințată de penurie și creșterea prețurilor”
Premierul ungar Viktor Orban. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Michal Sv
Cuprins
  1. „O criză energetică serioasă se apropie”
  2. Reumplerea rezervei, soluția propusă de Orban
  3. Discuții bilaterale și context european
  4. Semnale de alarmă pentru Europa

Europa se confruntă cu o criză energetică serioasă și accelerată, avertizează prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban. În discuții recente cu liderul slovac Robert Fico, Orban a cerut Uniunii Europene să își reumple rapid rezervele de energie pentru a evita impactul asupra economiei și populației.

„O criză energetică serioasă se apropie”

Prim-ministrul Ungariei a folosit platformele de socializare pentru a transmite un mesaj clar privind situația energetică din Europa: „O criză energetică serioasă se apropie, accelerându-se zi de zi”, a scris Viktor Orban.

El a adăugat că economia europeană riscă să fie afectată de penuria de energie și, implicit, de creșterea prețurilor, și a subliniat importanța unei reacții rapide din partea Uniunii Europene.

Reumplerea rezervei, soluția propusă de Orban

Într-o declarație înregistrată, Orban a explicat măsurile pe care UE trebuie să le ia urgent: „Economia europeană este amenințată de o penurie de energie și, ca urmare, de creșterea prețurilor. Pericolul este iminent, iar această amenințare care se apropie poate fi evitată doar dacă Uniunea Europeană reumple rezervele de petrol și gaze din toate direcțiile posibile, din toate sursele posibile, în cele mai mari cantități posibile și cât mai rapid posibil.”

Prim-ministrul a subliniat că fiecare zi contează și a menționat că Bruxelles-ul trebuie să-l determine pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să deschidă imediat conducta de petrol Friendship, considerată vitală pentru securitatea energetică a regiunii.

Discuții bilaterale și context european

Orban a discutat problema și cu prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, pentru a coordona pașii de urgență la nivel regional, ținând cont de creșterea rapidă a prețurilor și de riscurile economice pentru statele membre.

„În această dimineață, am discutat acțiunile noastre cu prim-ministrul Robert Fico”, a declarat Orban, potrivit hirado.hu.

În paralel, comisarul UE pentru Energie, Dan Jorgensen, a recunoscut într-un interviu pentru Financial Times că o criză energetică uriașă este iminentă, dar a precizat că Bruxelles-ul menține sancțiunile energetice împotriva Rusiei, ceea ce limitează flexibilitatea statelor membre în importurile alternative de energie.

Semnale de alarmă pentru Europa

Această avertizare vine într-un moment în care Europa încearcă să își echilibreze consumul energetic, pe fondul tensiunilor internaționale și al creșterii cererii de energie.

Liderii europeni trebuie să găsească rapid soluții pentru a preveni penuriile și impactul social al prețurilor ridicate la energie.

Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”