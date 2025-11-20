B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare. Cum au ajuns la acest preț record

Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare. Cum au ajuns la acest preț record

Iulia Petcu
20 nov. 2025, 22:54
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Cum au ajuns două butoaie de vin alb să stabilească un nou record
  2. De ce au atins vinurile albe prețuri atât de ridicate la această ediție
  3. Cât de mare a fost competiția pentru butoaiele scoase la vânzare
  4. Unde vor merge fondurile strânse în urma licitației

Două butoaie de vin alb din Burgundia au atras atenția lumii vinurilor după ce au fost vândute la un preț fără precedent, într-un eveniment caritabil cu tradiție în Franța. Licitația a generat sume impresionante, confirmând încă o dată interesul internațional pentru vinurile de calitate excepțională produse în această regiune.

Cum au ajuns două butoaie de vin alb să stabilească un nou record

Licitația caritabilă organizată de Hospices de Beaune a devenit anul acesta scena unui moment istoric, după ce două butoaie de vin alb au fost adjudecate pentru 400.000 de euro fiecare. Evenimentul, desfășurat în Burgundia, a confirmat statutul regiunii ca una dintre cele mai prestigioase zone viticole ale Franței, iar licitațiile rapide au demonstrat interesul tot mai mare pentru vinurile considerate rarități.

Potrivit publicației Blick, două butoaie pline cu vin de Burgundia au fost vândute pentru 400.000 de euro fiecare la o licitație din Franța, stabilind un record pentru vinurile albe. În centrul atenției s-au aflat două butoaie de Bâtard Montrachet Grand Cru, un Chardonnay recunoscut drept unul dintre cele mai valoroase vinuri albe din lume. Cu o capacitate de 228 de litri fiecare, aceste loturi au devenit simbolul serii, stârnind entuziasm și uimire în rândul celor prezenți.

De ce au atins vinurile albe prețuri atât de ridicate la această ediție

Participanții la licitație au fost martorii unor sume care au depășit chiar și așteptările optimiste ale organizatorilor. Vinurile albe au avut o contribuție semnificativă la succesul serii, stabilind noi recorduri de preț, relatează Libertatea.ro. Creșterea interesului pentru vinurile Chardonnay din Burgundia, alături de raritatea unor loturi, a determinat licitații intense și rapide.

Evenimentul, organizat de Sotheby’s, a ajuns la ediția cu numărul 165 și a reușit să strângă peste 18 milioane de euro, ceea ce reprezintă al treilea cel mai bun rezultat din istoria evenimentului, conform revistei „Decanter”. Acest rezultat a surprins chiar și pe cei mai experimentați licitatori, în contextul incertitudinilor economice care domină piața.

Cât de mare a fost competiția pentru butoaiele scoase la vânzare

Interesul a fost unul masiv, cu peste 370 de participanți înscriși pentru cele 552 de loturi disponibile. În total, licitația a cuprins 539 de butoaie de vin sau băuturi spirtoase, iar competiția a fost una strânsă, mai ales pentru loturile rare. Prețul mediu al unui butoi a ajuns la aproape 35.000 de euro, iar vinurile albe au depășit constant această medie, ajungând la aproximativ 58.000 de euro pe butoi.

Pe lângă atmosfera tensionată din sala de licitații, orașul Beaune a fost animat de evenimente culturale și activități dedicate iubitorilor de vin. Evenimentul a atras vizitatori din întreaga lume, transformând orașul într-un punct de întâlnire pentru colecționari, experți și pasionați ai vinurilor fine.

Unde vor merge fondurile strânse în urma licitației

Toate sumele obținute în cadrul licitației au fost direcționate către spitalele și instituțiile sociale din regiunea Burgundia. Evenimentul, organizat fără întrerupere timp de peste un secol, își menține scopul caritabil și continuă să susțină infrastructura medicală locală. Fondurile colectate vor contribui la modernizarea și menținerea serviciilor de sănătate, reflectând tradiția profundă a acestui eveniment istoric.

