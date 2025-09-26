Vinul roșu face sau nu bine inimii? Răspunsul neașteptat al prof. Horațiu Moldovan (VIDEO)

Horațiu Moldovan este un reputat chirurg cardiovascular, profesor universitar și unul dintre cei mai respectați specialiști în domeniul sănătății inimii din România. De-a lungul timpului, a ocupat și funcția de .

Recent, profesorul Moldovan a fost invitat în podcastul „ ”, unde a adus în prim-plan o serie de subiecte de mare interes pentru publicul larg. Discuția a pornit de la una dintre cele mai frecvent dezbătute întrebări: este sau nu vinul benefic pentru sănătatea inimii? Specialistul a oferit un răspuns categoric, demontând miturile și explicațiile superficiale vehiculate de-a lungul timpului.

În plus, el a lămurit și alte concepții greșite legate de inimă, explicând în termeni clari expresii precum „mă doare inima” sau ideea populară că cineva poate muri din cauza unei „inimi rele”.

Este vinul un medicament pentru inimă

În cultura populară, dar și în numeroase filme sau romane, paharul de vin roșu apare adesea ca un remediu pentru inimă. Prof. Horațiu Moldovan a demontat acest mit, explicând că nu există dovezi științifice clare care să confirme această credință.

„Nu e un medicament pentru inimă. ”, a declarat specialistul, subliniind că un consum moderat poate avea efecte relaxante, dar nu trebuie confundat cu un tratament medical.

Astfel, vinul nu poate fi considerat un substitut pentru o viață sănătoasă sau pentru îngrijirea medicală. Factorii reali care protejează inima sunt alimentația echilibrată, mișcarea regulată și evitarea stresului excesiv.

Ce semnificație are expresia „mă doare inima”

Mulți oameni folosesc expresia „mă doare inima” pentru a descrie o stare emoțională intensă. Totuși, prof. Moldovan a subliniat că atunci când este vorba despre dureri violente, acestea nu trebuie ignorate.

„Infarctul de miocard, disecția de aortă, sunt entități clinice cu durere foarte puternică, atroce, definită ca atare în medicină”, a explicat medicul, potrivit .

În aceste situații, durerea reprezintă un semnal de alarmă și necesită intervenție medicală imediată. De aceea, orice simptom intens legat de inimă nu trebuie pus pe seama , ci investigat rapid.

Se poate muri de „inimă rea”

Întrebarea, des întâlnită atât în vorbirea de zi cu zi, cât și în literatura veche, a fost ridicată direct de Adrian Artene în cadrul dialogului cu reputatul chirurg: „Se poate muri sau nu de inimă rea? A murit de inimă rea. De tristețe? Auzim de multe ori”, a provocat jurnalistul.

Profesorul Horațiu Moldovan a oferit un răspuns clar, dar totodată nuanțat. Potrivit specialistului, simpla tristețe sau o emoție puternică nu pot opri funcționarea unei inimi sănătoase. Totuși, astfel de stări intense pot deveni un factor declanșator în cazul persoanelor care suferă deja de , dar nu știu de existența lor. „Nu cred. O emoție puternică, un efort foarte mare poate să genereze, eventual, o complicație cardiacă. Sigur, se accelerează și crește frecvența contracțiilor și uneori asta se poate resimți sub forma palpitațiilor”, a explicat el.

Altfel spus, expresia „a murit de inimă rea” nu are un fundament medical atunci când este aplicată unui om sănătos. În schimb, la pacienții cu afecțiuni cardiace nediagnosticate, un șoc emoțional, o suferință intensă sau chiar un stres extrem pot precipita un eveniment cardiac sever, precum un infarct sau o aritmie.

Cum trebuie să privim miturile despre inimă

Explicațiile profesorului Moldovan arată că multe dintre convingerile populare legate de inimă au un sâmbure de adevăr, dar trebuie înțelese corect. Durerea violentă nu e un simplu disconfort, ci poate fi semnul unui infarct. Vinul nu este un „medicament miraculos”, ci doar o băutură care, consumată moderat, poate relaxa organismul.

De asemenea, ideea de „inimă rea” reflectă o percepție emoțională, dar realitatea medicală este mai complexă: doar în contextul unei boli cardiovasculare preexistente emoțiile puternice pot avea consecințe fatale.