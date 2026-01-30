Violența crimei din localitatea Cenei, unde trei adolescenți au ucis și îngropat un băiat de 15 ani, a șocat opinia publică. Criminologul Dan Rusu, stabilit în Marea Britanie, avertizează că violența în rândul tinerilor trebuie tratată ca o problemă gravă de sănătate publică. El crede că simpla pedepsire a minorilor nu rezolvă rădăcina răului, atâta timp cât cauzele sociale și psihologice sunt ignorate.

De ce ajung adolescenții la violența extremă

Dan Rusu explică faptul că tinerii care comit astfel de acte provin adesea din medii dezavantajate și au probleme la școală. Ei adoptă un „cod al străzii”, care îi învață să rezolve conflictele prin forță, pentru a câștiga respect. În cazul de la Cenei, grupul a oferit o „dezinhibiție psihologică”. Agresorii nu au mai acționat după propriile valori, ci sub influența celorlalți. Dorința de a aparține unui grup și reputația devin mai importante pentru ei decât consecințele legale.

Invidia și lipsa de sprijin duc la crimă

Un aspect cheie al acestei tragedii este motivația declarată a agresorilor: invidia pe bunurile victimei, cum ar fi trotineta electrică și ATV-ul. Criminologul amintește că, atunci când stima de sine lipsește, crima devine o metodă brutală de a înlocui rușinea cu un fals sentiment de mândrie. Violența devine astfel „o boală care se ia prin expunere”, transmisă prin ceea ce văd și învață tinerii în mediile toxice. Vârsta fragedă îi face mai vulnerabili la aceste influențe negative.

Scăderea vârstei penale rezolvă problema violenței

Potrivit , după acest incident, a apărut o petiție semnată de sute de mii de oameni, care cer pedepsirea copiilor de la vârsta de 10 ani. Criminologul Dan Rusu critică dur această dezbatere.

El a declarat că: „Pentru mine este o temă falsă care bagă sub preș adevăratele cauze ale violenței”. Expertul susține că frica de închisoare nu îi oprește pe tineri să fie violenți dacă problemele lor fundamentale, precum abandonul școlar sau abuzurile din familie, rămân nerezolvate.

Cazul de la Cenei implică doi adolescenți de 15 ani, arestați preventiv, și un minor de 13 ani care nu poate răspunde penal. Victima, , a fost ucisă și incendiată, fapta provocând proteste masive. Ministerul Justiției analizează modificarea legislației pentru minori. Specialiștii cer intervenții mai rapide în școli și comunități pentru a identifica tinerii cu risc înainte ca aceștia să devină agresori.