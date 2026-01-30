B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un criminolog român explică de ce violența este „o boală care se ia prin expunere”

Un criminolog român explică de ce violența este „o boală care se ia prin expunere”

Flavia Codreanu
30 ian. 2026, 09:53
Un criminolog român explică de ce violența este „o boală care se ia prin expunere”
Sursa foto: publika.md
Cuprins
  1. De ce ajung adolescenții la violența extremă
  2. Invidia și lipsa de sprijin duc la crimă
  3. Scăderea vârstei penale rezolvă problema violenței

Violența crimei din localitatea Cenei, unde trei adolescenți au ucis și îngropat un băiat de 15 ani, a șocat opinia publică. Criminologul Dan Rusu, stabilit în Marea Britanie, avertizează că violența în rândul tinerilor trebuie tratată ca o problemă gravă de sănătate publică. El crede că simpla pedepsire a minorilor nu rezolvă rădăcina răului, atâta timp cât cauzele sociale și psihologice sunt ignorate.

De ce ajung adolescenții la violența extremă

Dan Rusu explică faptul că tinerii care comit astfel de acte provin adesea din medii dezavantajate și au probleme la școală. Ei adoptă un „cod al străzii”, care îi învață să rezolve conflictele prin forță, pentru a câștiga respect. În cazul de la Cenei, grupul a oferit o „dezinhibiție psihologică”. Agresorii nu au mai acționat după propriile valori, ci sub influența celorlalți. Dorința de a aparține unui grup și reputația devin mai importante pentru ei decât consecințele legale.

Invidia și lipsa de sprijin duc la crimă

Un aspect cheie al acestei tragedii este motivația declarată a agresorilor: invidia pe bunurile victimei, cum ar fi trotineta electrică și ATV-ul. Criminologul amintește că, atunci când stima de sine lipsește, crima devine o metodă brutală de a înlocui rușinea cu un fals sentiment de mândrie. Violența devine astfel „o boală care se ia prin expunere”, transmisă prin ceea ce văd și învață tinerii în mediile toxice. Vârsta fragedă îi face mai vulnerabili la aceste influențe negative.

Scăderea vârstei penale rezolvă problema violenței

Potrivit hotnews, după acest incident, a apărut o petiție semnată de sute de mii de oameni, care cer pedepsirea copiilor de la vârsta de 10 ani. Criminologul Dan Rusu critică dur această dezbatere.

El a declarat că: „Pentru mine este o temă falsă care bagă sub preș adevăratele cauze ale violenței”. Expertul susține că frica de închisoare nu îi oprește pe tineri să fie violenți dacă problemele lor fundamentale, precum abandonul școlar sau abuzurile din familie, rămân nerezolvate.

Cazul de la Cenei implică doi adolescenți de 15 ani, arestați preventiv, și un minor de 13 ani care nu poate răspunde penal. Victima, Mario, a fost ucisă și incendiată, fapta provocând proteste masive. Ministerul Justiției analizează modificarea legislației pentru minori. Specialiștii cer intervenții mai rapide în școli și comunități pentru a identifica tinerii cu risc înainte ca aceștia să devină agresori.

Tags:
Citește și...
Avertisment alarmant: Carburanţii s-ar putea scumpi, în România, cu până la 4,5 lei/litru. Ce spune un expert
Eveniment
Avertisment alarmant: Carburanţii s-ar putea scumpi, în România, cu până la 4,5 lei/litru. Ce spune un expert
O tânără din Elveția, amendată cu 150 de franci pentru un croissant de 1,3 euro. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
O tânără din Elveția, amendată cu 150 de franci pentru un croissant de 1,3 euro. Iată ce s-a întâmplat
Cum să alegi plasa de protecție potrivită pentru proiectele tale de construcții?
Eveniment
Cum să alegi plasa de protecție potrivită pentru proiectele tale de construcții?
STENOGRAME: Cum voia să scoată Adriana Georgescu bani de la omul de afaceri Jean Tucan. Se lăuda că are relații de la președinte și premier până la cămătari. De fapt, nu rezolva nimic
Eveniment
STENOGRAME: Cum voia să scoată Adriana Georgescu bani de la omul de afaceri Jean Tucan. Se lăuda că are relații de la președinte și premier până la cămătari. De fapt, nu rezolva nimic
Primul caz de infecție cu virusul Chikungunya, confirmat în România. Cum se pregătesc autoritățile pentru infecții rare cu potențial periculos
Eveniment
Primul caz de infecție cu virusul Chikungunya, confirmat în România. Cum se pregătesc autoritățile pentru infecții rare cu potențial periculos
Semnal de alarmă pentru toți pensionarii. Este vorba despre majorările după Marea Recalculare. Ce a anunțat Casa de Pensii
Eveniment
Semnal de alarmă pentru toți pensionarii. Este vorba despre majorările după Marea Recalculare. Ce a anunțat Casa de Pensii
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”. A fost cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu. Cauza decesului
Eveniment
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”. A fost cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu. Cauza decesului
Surpriză în Arctica: urșii polari din Svalbard se mențin sănătoși, în ciuda topirii gheții. Iată ce arată un studiu
Eveniment
Surpriză în Arctica: urșii polari din Svalbard se mențin sănătoși, în ciuda topirii gheții. Iată ce arată un studiu
Atenție, nu e o glumă! Aveți nevoie de autorizație! Lucrările la bloc care vă pot duce direct în instanță
Eveniment
Atenție, nu e o glumă! Aveți nevoie de autorizație! Lucrările la bloc care vă pot duce direct în instanță
Tragedie în Brazilia! Un adolescent de 13 ani a murit după ce a fost atacat de un rechin
Eveniment
Tragedie în Brazilia! Un adolescent de 13 ani a murit după ce a fost atacat de un rechin
Ultima oră
11:58 - Primul oraș mare din România care renunță la datoriile cetățenilor. Cine sunt cei care scapă de restanțe
11:56 - Avertisment alarmant: Carburanţii s-ar putea scumpi, în România, cu până la 4,5 lei/litru. Ce spune un expert
11:52 - Coroana britanică, în centrul unei dezbateri globale despre sclavie și reparații. Cum crește presiunea publică asupra regelui Charles
11:48 - O tânără din Elveția, amendată cu 150 de franci pentru un croissant de 1,3 euro. Iată ce s-a întâmplat
11:46 - Cum să alegi plasa de protecție potrivită pentru proiectele tale de construcții?
11:30 - Topul regiunilor unde s-a construit cel mai mult în 2025. Câte autorizații s-au eliberat în România
11:27 - Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii
11:17 - STENOGRAME: Cum voia să scoată Adriana Georgescu bani de la omul de afaceri Jean Tucan. Se lăuda că are relații de la președinte și premier până la cămătari. De fapt, nu rezolva nimic
11:11 - Dan Negru: „Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi”. Ce spune despre religie
11:06 - Primul caz de infecție cu virusul Chikungunya, confirmat în România. Cum se pregătesc autoritățile pentru infecții rare cu potențial periculos