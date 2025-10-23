Miracolul Flavia Groșan și Călin Georgescu. Internetul românesc a fost din nou zguduit de un val de entuziasm și ironie, după apariția unui clip viral pe TikTok. Acest clip pretinde că doctorița Flavia Groșan ar fi ieșit din comă în momentul în care Călin Georgescu ar fi intrat în salonul ei.

Clipul, care e, de fapt, o fotografie, cu un mesaj audio al lui Georgescu, a strâns deja peste 23.7k de aprecieri și peste 1400 de comentarii.

“Dr. Flavia Grosan a iesit din coma in clipa in care Calin Georgescu a intrat in salonul ei.”, este textul scris pe colajul foto în care apar Flavia Groșan și Călin Georgescu.

Așadar, potrivit acestui mesaj, doctorița Flavia Groșan ar fi ieșit din comă în momentul în care Călin Georgescu a intrat în salonul ei. Așa, pur și simplu, fără perfuzii, fără aparate.

Miracolul Flavia Groșan și Călin Georgescu. Cum a reacționat internetul

Reacțiile nu au întârziat să apară. În comentarii, unii internauți au vorbit despre „minuni autentice”, în timp ce alții au ironizat momentul și au cerut, în glumă, ca Georgescu „să învie și economia” sau „să înmulțească ”.

Postarea a devenit rapid subiect de meme-uri și parodii. Utilizatorii au taxat exagerarea tipică rețelelor sociale, acolo unde credința, conspirația și umorul se amestecă periculos de ușor.

Cine sunt Flavia Groșan și Călin Georgescu

Flavia Groșan a devenit cunoscută în pandemie pentru pozițiile sale controversate privind tratamentele anti-COVID, în timp ce Călin Georgescu este o figură publică ce s-a remarcat prin declarații cu tentă naționalistă și mesaje mistice.

Ambii au fost intens mediatizați, mai ales în mediul online, unde comunitățile alternative îi privesc drept „voci curajoase” care luptă cu sistemul. Acum, povestea lor a reaprins spiritele în bula românească de pe TikTok, devenind un simbol al noilor „miracole” pe internet.

De ce astfel de clipuri devin virale

Fenomenul nu este unul izolat. Potrivit , rețelele sociale amplifică emoțiile extreme, fie credință, fie indignare, ceea ce explică de ce povești spectaculoase ca aceasta ajung instantaneu virale.