B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Încă un „miracol” pe TikTok: “Flavia Groșan a ieșit din comă în clipa în care Călin Georgescu a intrat în salonul ei”. Clipul a devenit viral

Încă un „miracol” pe TikTok: “Flavia Groșan a ieșit din comă în clipa în care Călin Georgescu a intrat în salonul ei”. Clipul a devenit viral

Ana Maria
23 oct. 2025, 19:39
Încă un „miracol” pe TikTok: “Flavia Groșan a ieșit din comă în clipa în care Călin Georgescu a intrat în salonul ei”. Clipul a devenit viral
Sursa foto: Captura foto TikTok / @zinateodorescu
Cuprins
  1. Miracolul Flavia Groșan și Călin Georgescu. Cum a reacționat internetul
  2. Cine sunt Flavia Groșan și Călin Georgescu
  3. De ce astfel de clipuri devin virale

Miracolul Flavia Groșan și Călin Georgescu. Internetul românesc a fost din nou zguduit de un val de entuziasm și ironie, după apariția unui clip viral pe TikTok. Acest  clip pretinde că doctorița Flavia Groșan ar fi ieșit din comă în momentul în care Călin Georgescu ar fi intrat în salonul ei.

Clipul, care e, de fapt, o fotografie, cu un mesaj audio al lui Georgescu, a strâns deja peste 23.7k de aprecieri și peste 1400 de comentarii.

“Dr. Flavia Grosan a iesit din coma in clipa in care Calin Georgescu a intrat in salonul ei.”, este textul scris pe colajul foto în care apar Flavia Groșan și Călin Georgescu.

Așadar, potrivit acestui mesaj, doctorița Flavia Groșan ar fi ieșit din comă în momentul în care Călin Georgescu a intrat în salonul ei. Așa, pur și simplu, fără perfuzii, fără aparate.

Miracolul Flavia Groșan și Călin Georgescu b1tv.ro
Sursa foto: Captura foto TikTok / @zinateodorescu

AICI POATE FI VIZIONAT CLIPUL VIRAL

Miracolul Flavia Groșan și Călin Georgescu. Cum a reacționat internetul

Reacțiile nu au întârziat să apară. În comentarii, unii internauți au vorbit despre „minuni autentice”, în timp ce alții au ironizat momentul și au cerut, în glumă, ca Georgescu „să învie și economia” sau „să înmulțească leul până ajunge cât lira sterlină”.

Postarea a devenit rapid subiect de meme-uri și parodii. Utilizatorii au taxat exagerarea tipică rețelelor sociale, acolo unde credința, conspirația și umorul se amestecă periculos de ușor.

Cine sunt Flavia Groșan și Călin Georgescu

Flavia Groșan a devenit cunoscută în pandemie pentru pozițiile sale controversate privind tratamentele anti-COVID, în timp ce Călin Georgescu este o figură publică ce s-a remarcat prin declarații cu tentă naționalistă și mesaje mistice.

Ambii au fost intens mediatizați, mai ales în mediul online, unde comunitățile alternative îi privesc drept „voci curajoase” care luptă cu sistemul. Acum, povestea lor a reaprins spiritele în bula românească de pe TikTok, devenind un simbol al noilor „miracole” pe internet.

De ce astfel de clipuri devin virale

Fenomenul nu este unul izolat. Potrivit BBC, rețelele sociale amplifică emoțiile extreme, fie credință, fie indignare, ceea ce explică de ce povești spectaculoase ca aceasta ajung instantaneu virale.

Tags:
Citește și...
O comună din Satu Mare a cheltuit aproape jumătate de milion de euro pe o pistă de biciclete. Nimeni nu știe cine va merge pe ea
Eveniment
O comună din Satu Mare a cheltuit aproape jumătate de milion de euro pe o pistă de biciclete. Nimeni nu știe cine va merge pe ea
Dosarul „Ferma Băneasa” se rejudecă. Au fost admise probe noi. Ce înseamnă decizia ÎCCJ și ce urmează acum
Eveniment
Dosarul „Ferma Băneasa” se rejudecă. Au fost admise probe noi. Ce înseamnă decizia ÎCCJ și ce urmează acum
Pericol de explozie la Mioveni. Cetățenii au sesizat un miros puternic de gaz. 600 de elevi au fost evacuați. Precizările Distrigaz UPDATE
Eveniment
Pericol de explozie la Mioveni. Cetățenii au sesizat un miros puternic de gaz. 600 de elevi au fost evacuați. Precizările Distrigaz UPDATE
Sfințirea picturii Catedralei Naționale va avea loc pe 26 octombrie. Programul complet al zilei + la ce trebuie să fie atenți credincioșii
Eveniment
Sfințirea picturii Catedralei Naționale va avea loc pe 26 octombrie. Programul complet al zilei + la ce trebuie să fie atenți credincioșii
Prima reacție a trupei Partizan, după incidentul în care a fost implicat Artan: „Credem că situaţia creată are legătură cu posibile probleme de sănătate”
Eveniment
Prima reacție a trupei Partizan, după incidentul în care a fost implicat Artan: „Credem că situaţia creată are legătură cu posibile probleme de sănătate”
Excursiile de lux aduc probleme penale în familia lui Grindeanu. Nici șeful PSD nu a fost departe
Eveniment
Excursiile de lux aduc probleme penale în familia lui Grindeanu. Nici șeful PSD nu a fost departe
Ministerul Educației modifică regulile de organizare a competiţiilor şcolare. Principalele schimbări
Eveniment
Ministerul Educației modifică regulile de organizare a competiţiilor şcolare. Principalele schimbări
Un moment emoționant a fost surprins în București. Ce a făcut un câine pentru stăpânul său i-a lăsat pe toți fără cuvinte (VIDEO)
Eveniment
Un moment emoționant a fost surprins în București. Ce a făcut un câine pentru stăpânul său i-a lăsat pe toți fără cuvinte (VIDEO)
Situație bizară în Bistrița: O femeie și-a bătut fostul iubit și pe mama acestuia. Anterior, tot ea obţinuse ordin de protecţie împotriva bărbatului
Eveniment
Situație bizară în Bistrița: O femeie și-a bătut fostul iubit și pe mama acestuia. Anterior, tot ea obţinuse ordin de protecţie împotriva bărbatului
Newsweek: Trump sancționează dur Lukoil, care în România face profit 100.000.000$ și are afaceri de 2 miliarde
Eveniment
Newsweek: Trump sancționează dur Lukoil, care în România face profit 100.000.000$ și are afaceri de 2 miliarde
Ultima oră
19:47 - O comună din Satu Mare a cheltuit aproape jumătate de milion de euro pe o pistă de biciclete. Nimeni nu știe cine va merge pe ea
19:21 - CNAIR introduce plata electronică pe podul Giurgiu–Ruse. Când va fi gata noul sistem
19:14 - Prăznuirea Sfântului Apostol Iacob: Viața, credința și moștenirea sa în Biserică
19:10 - Dosarul „Ferma Băneasa” se rejudecă. Au fost admise probe noi. Ce înseamnă decizia ÎCCJ și ce urmează acum
19:00 - Hagi pleacă din România. Care este destinația aleasă de Regele fotbalului românesc
18:54 - Topul salariilor din România surprinde complet! Nimeni nu se aștepta la această schimbare
18:48 - Interzis la poprire pe sumele sub 3.000 de lei din conturi. Proiect legislativ pentru protecția a milioane de români
18:30 - ChatGPT a picat în România, însă, problema ar fi la nivel global. Ce eroare apare (FOTO) / UPDATE: Problema a fost remediată
18:11 - La 45 de ani, Kim Kardashian arată fabulos. Petrecere fastuoasă și apariție de neuitat la Londra (FOTO)
18:09 - Pericol de explozie la Mioveni. Cetățenii au sesizat un miros puternic de gaz. 600 de elevi au fost evacuați. Precizările Distrigaz UPDATE