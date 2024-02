Virgil Bălăceanu, despre amendamentele pentru apărare: Circulă de ani de zile pentru avizare. E un pachet de legi, inclusiv ca să putem executa foc în mod legal asupra dronelor care intră neautorizate în spațiul aerian (VIDEO)

Gl. (r) Virgil Bălăceanu a vorbit despre măsurile de pregătire a populației pentru apărare, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și a precizat că Ministerul Apărării propune amendarea mai multor legi, însă pachetul „de ani de zile circulă pentru avizare”.

Virgil Bălăceanu, pe B1 TV, despre măsurile de pregătire a populației pentru apărare

Întrebat despre proiectul privind introducerea unui serviciu în termen pe bază de voluntariat, generalul a explicat: „În foarte multe emisiuni am abordat problema întârzierii circuitului de avizare a acestei legi, amendamente la legea pregătirii populației pentru apărare. Sigur că vocea mea nu putea fi auzită. De data aceasta, vocea șefului Apărării este auzită. Mai puțină importanță are în acest moment că n-a ajuns proiectul în Parlament, că până la urmă vorbim de Guvern, și Guvernul nu are în responsabilitate problemele de apărare? Acest proiect este inițiat de aproape trei ani de zile”.

„De ani de zile circulă pentru avizare. Nimeni nu a observat că un proiect de maximă importanță nu a fost avizat și se întârzie, și să se solicite? Cred că și Parlamentul are dreptul să solicite Guvernului de ce se întârzie cu avizele la un asemenea proiect, fiind de importanță majoră. Comisiile de apărare cred că sunt în cunoștință de cauză că s-a inițiat un asemenea proiect, fiind preocupate de ceea ce înseamnă pregătirea populației pentru apărare din perspectiva voluntariatului”, a adăugat Virgil Bălăceanu.

„Ministerul Apărării propune pentru amendare mai multe legi”

„ nu este deloc alarmist. Este mesajul care face să gândim serios și avizele, să le terminăm într-un timp cât mai scurt. Nu e posibil să dureze mai bine de doi ani de zile! Pe de altă parte, analiza cu celeritate, deși am intrat indirect în campanie electorală, în Parlament, a acestui proiect”, a continuat Virgil Bălăceanu.

„Menționez că Ministerul Apărării propune pentru amendare mai multe legi, e un pachet de legi, și legea apărării, și de organizare și funcționare a ministerului, și regimul armelor și munițiilor, și acțiunea asupra aeronavelor care intră neautorizate în spațiul aerian ca să putem executa foc asupra dronelor în mod legal. Lucrurile trebuie privite în ansamblu”, a mai spus generalul.