Virgil Păunescu, medicul din Timișoara care și-a administrat un ser anti-COVID creat de el, s-a infectat cu varianta Delta

În mai 2020, medicul Virgil Păunescu, de la centrul de cercetare Oncogen de pe lângă Spitalul Județean Timișoara, inventase un ser anti-Covid pe care și l-a administrat singur. Vaccinul nu e omolat, iar doctorul nici nu s-a vaccinat cu vreun alt ser, notează opiniatimișoarei.ro

„Mi-am administrat vaccinul pe care am anuntat ca l-am pus la punct inca din luna februarie. Intre timp am primit substantele, proteinele care compun acest vaccin, si pentru ca vrem sa colaboram, si vom colabora cu Institutul Cantacuzino ne-am gandit sa il facem cat mai simplu posibil. Se administreaza sub forma de aerosol sau de picaturi. Eu mi-am administrat picaturi intranazale intr-o solutie de vitamina A. Am facut acest gest pentru ca ne-am impotmolit, pe de o parte cu cercetarile din lipsa de fonduri, pe de alta parte pentru ca eu oricum sunt investigatorul principal in acest subiect si sunt cel mai, sa zic asa, nu indreptatit, dar cel mai potrivit sa observ ceea ce se intampla daca te vaccinezi – care sunt reactiile postavaccinale, care sunt efectele secundare in mod deosebit, pentru ca aceasta faza a testarii, in general este legata de siguranta vaccinului.” , a declarat medicul Virgil Păunescu.

„Am decis să fiu eu primul voluntar”

Vineri, Păunescu a început să aibă simptomele ușoare ale infectării cu coronavirus, iar, la scurt timp după testare, rezultatul a venit pozitiv.

În 2020, plângându-se de lipsa fondurilor și finanțării pentru cercetarea lui, medicul Virgil Păunescu a anunțat: „Am decis să-mi administrez eu primul vaccinul dezvoltat la Oncogen, sa fiu eu primul voluntar. Ca urmare pe data de 14 Aprilie m-am vaccinat cu prima doză, iar in data de 28 Aprilie mi-am administrat a doua doza de vaccin”.

Bilanțul Covid, astăzi

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 10.141 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 145 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În total au fost vaccinate 6.013.059 de persoane, din care 5.689.431 cu două doze și 550.530 cu trei doze.

Au fost administrare în total 11.237.605 de doze, majoritatea de la Pfizer – 8.596.418. Au fost înregistrate 17.827 de reacții adverse, adică 1.59 la 1.000 de doze administrate.