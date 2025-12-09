Unul dintre cei mai cunoscuți neurochirurgi din , profesorul Vlad Ciurea, atrage atenția asupra unui aliment consumat intens în post și în meniul zilnic al românilor. Cu toate că pare inofensiv, medicul susține că acest produs poate afecta în timp sănătatea creierului, în special atunci când este consumat frecvent și în forme foarte procesate.

„Nu l-am mai mâncat de cel puțin 10 ani”

Profesorul Ciurea subliniază importanța alimentației în menținerea funcțiilor cerebrale. Neurochirurgul afirmă că a renunțat complet la cartofi, în special la cei prăjiți, din motive medicale clare, conform Click.

„Știu că acest carbohidrat nu favorizează în niciun fel funcția cerebrală”, a spus el, explicând că amidonul din cartofi se transformă rapid în glucoză, ceea ce provoacă creșteri bruște ale glicemiei și, pe termen lung, dezechilibre metabolice care afectează și creierul.

De ce cartoful poate aduce probleme pentru creier

Cartoful are o încărcătură glicemică ridicată, iar potrivit Harvard T.H. Chan School of Public Health, consumul frecvent poate:

genera variații rapide ale glicemiei,

reduce sensibilitatea la insulină,

crește riscul de diabet și probleme vascular-cerebrale.

Vârfurile glicemice repetate solicită pancreasul și duc la rezistență la insulină, un factor care afectează atât inima, cât și sănătatea creierului.

Cartofii prăjiți: combinația care accelerează inflamația

Sub formă de cartofi prăjiți, chipsuri, fast-food, cartofii vin cu un aport mare de grăsimi, sare și calorii. În plus, procesul de prăjire produce acrilamidă, substanță considerată potențial cancerigenă.

Aceste elemente favorizează inflamația, îngustarea vaselor de sânge și apariția bolilor metabolice, crescând riscul de:

pierdere a memoriei,

dificultăți de concentrare,

declin cognitiv.

Ce spun studiile internaționale

Un studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition, care a urmărit peste 4.400 de adulți timp de 8 ani, arată că persoanele care consumau cartofi prăjiți de 2–3 ori pe săptămână aveau un risc mai mare de mortalitate. Cartofii fierți sau copți nu prezentau același risc.

Alte cercetări Harvard și BMJ confirmă că:

cartofii prăjiți cresc riscul de diabet,

au un impact glicemic mai puternic decât alți carbohidrați,

sunt puternic asociați cu creșterea în greutate și inflamația.

Recomandările medicului: moderație și alternative sănătoase

Potrivit profesorului Ciurea, combinația dintre încărcătura glicemică ridicată și metodele moderne de preparare „nu susține activitatea cerebrală”.

Specialiștii recomandă: