Vladimir Putin va deveni, din nou, tătic. Liderul rus nu ar fi deloc încântat de vestea primită

Vladimir Putin ar urma să devină din nou tătic, în ciuda vârstei înaintate și a presupuselor probleme de sănătate.

Liderul rus, în vârstă de 69 de ani, așteaptă o fiică din partea iubitei sale, Alina Kabaeva. Fostă campioană olimpică și mondială la gimnastică ritmică este însărcinată potrivit Kremlin Insider, relatează

„Dragi abonați și vizitatori ai canalului, tocmai am primit vestea! Alina Kabaeva, partenera președintelui Rusiei, este însărcinată și va avea o fetiță”, a fost mesajul transmis pe canalul de Telegram, care a precizat că viitorul tată „nu e prea încântat”, deoarece sarcina nu ar fi fost planificată.

Vladimir Putin și-a ținut întotdeauna viața privată departe de presă și nu a anunțat oficial că are o relație cu Kabaeva.

Russian President Vladimir Putin is set to become a father again, according to Kremlin insiders.

