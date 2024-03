Vloggerul Selly a rămas fără permis după ce a fost prins conducând cu peste 200 km/h pe Autostrada București – Pitești

Vloggerul Selly, pe numele său real Andrei Şelaru, a fost prins de poliţişti când conducea cu 236 de kilometri pe oră, pe autostrada A1. Tânărul de 23 de ani, originar din Craiova, a fost amendat cu 3.300 de lei şi a rămas fără permis pentru 120 de zile.

Selly, prins în timp ce gonea cu 236 km/h

Informația a fost confirmată chiar de Andrei Șelaru, alias Selly:

“Azi am facut o greseala, eram pe Ar in drum spre Budeasa si pe o bucata mica de autostrada am mers cu peste 200 km/h si am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconstienta pe care il regret!

Am invatat ceva din aceasta situatie si nu voi mai merge pe vitor cu o asemenea viteza. Indiferent cat ma grabeam la filmare, trebuia sa realizez ca viata e mai presus de orice. Cumva e bine ca raman pieton 4 luni, ca ma invat minte sa nu mai fac asa ceva pe vitor”, a scris Selly.

”Astăzi, 23 martie, în jurul orei 14:50, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au depistat în trafic, pe Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, la km. 35 al sensului de mers către Piteşti, un autoturism ce se deplasa cu 236 de km/h. Autoturismul a fost oprit, iar, la volanul acestuia, a fost identificat un tânăr, de 23 de ani, din municipiul Craiova”, a transmis Poliţia Română.