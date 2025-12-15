B1 Inregistrari!
Volkswagen închide fabrica din Dresda și o transformă în centru de cercetare

Volkswagen închide fabrica din Dresda și o transformă în centru de cercetare

Selen Osmanoglu
15 dec. 2025, 09:36
Volkswagen închide fabrica din Dresda și o transformă în centru de cercetare
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Presiuni financiare și cerere slabă pe piețele globale
  2. Adaptarea la noile tehnologii și ajustarea bugetului de investiții
  3. Fabrica din Dresda

Volkswagen va opri producția la fabrica sa din Dresda, marcând prima oprire a producției în Germania în cei 88 de ani de istorie a constructorului auto. Măsura survine în contextul cererii scăzute pe piețele cheie și al presiunilor asupra fluxului de numerar, iar fabrica va fi transformată într-un centru de cercetare universitar.

Presiuni financiare și cerere slabă pe piețele globale

Închiderea liniei de producție are loc pe fondul vânzărilor slabe din China și cererii scăzute din Europa, precum și a tarifelor impuse de SUA. Directorul financiar Arno Antlitz a sugerat că fluxul net de numerar pentru 2025 ar putea fi ușor pozitiv, însă analiștii prevăd presiuni continue.

„Cu siguranță, în 2026 va exista o presiune asupra fluxului de numerar”, a declarat Stephen Reitman, analist la Bernstein. „Grupul auto caută modalități de a reduce cheltuielile și de a crește profiturile operaționale”, a adăugat, conform Știrile ProTv.

Adaptarea la noile tehnologii și ajustarea bugetului de investiții

Volkswagen trebuie să se adapteze la durata de viață mai lungă a motoarelor pe benzină, ceea ce necesită noi investiții.

„Trebuie să ne orientăm către noile generații de tehnologii pe benzină”, a explicat Reitman. „Unele proiecte vor trebui eliminate din planurile de cheltuieli ale Volkswagen. Pentru ca Volkswagen să își îndeplinească obiectivul de investiții, alte idei și proiecte trebuie eliminate din plan”, a adăugat Moritz Kronenberger, manager de portofoliu la Union Investment.

Fabrica din Dresda

Fabrica din Dresda a produs mai puțin de 200.000 de vehicule de la începerea producției în 2002, adică mai puțin de jumătate din producția anuală a fabricii centrale din Wolfsburg. Fabrica a fost inițial destinată modelului VW Phaeton, iar ulterior a devenit un simbol al electrificării, producând recent modelul ID.3.

După închiderea producției, fabrica va fi închiriată Universității Tehnice din Dresda pentru un campus de cercetare în domeniul inteligenței artificiale, roboticii și cipurilor. Volkswagen și universitatea se angajează să investească 50 de milioane de euro în următorii șapte ani. În plus, facilitatea va fi utilizată pentru livrarea de mașini clienților și ca atracție turistică.

