Volodimir Zeleneski îl provoacă pe Vladimir Putin la o confruntare „bărbătească”

Volodimir Zelenski este pregătit în orice moment să îl confrunte pe Vladimir Putin, chiar și mâinile goale. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean într-un interviu pentru o televiziune franceză.

„Un bărbat adevărat, dacă vrea să-i transmită cuiva mesajul că vrea să-l bată, o face singur, fără să apeleze la serviciile unui intermediar. Dacă aș avea să-i transmit un astfel de mesaj lui Putin, aș face-o singur. Sunt deschis unei astfel de propuneri. Pentru o luptă în doi sunt pregătit tot timpul. Chiar și mâine. Dar va fi ultima întâlnire pentru Putin”, a spus președintele ucrainean.

Yes please! Let’s have a one to one!

The actor has clearly forgotten Putin’s mastery of Judo!

După declarația îndrăzneață a președintelui Zelenski, utilizatorii au încercat să îi reamintească faptul că Vșladimir Putin deține centura neagră la Judo de la vâsrat de 18 ani.

Russian President Vladimir Putin – himself a black belt – took part in the training session of the country’s national judo team.

