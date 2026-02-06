Vin noi modificări la voucherele de vacanță, iar criteriile de acordare devin mai stricte. De acum, doar bugetarii cu salarii nete de maximum 6.000 de lei mai pot primi tichete. Până acum, plafonul era stabilit la 8.000 de lei. Suma acordată rămâne neschimbată, 800 de lei, însă apare o veste bună pentru cei eligibili.
A fost eliminată obligația contribuției proprii. Astfel, beneficiarii nu mai trebuie să achite încă 800 de lei din buzunar pentru a putea accesa pachetele turistice.
Ce se schimbă la voucherele de vacanță în 2026
Pentru anul 2026, regulile privind voucherele de vacanță au fost din nou modificate, iar criteriile devin mai restrictive. Doar angajații din sectorul public care au salarii nete de până la 6.000 de lei vor mai beneficia de acest sprijin. Valoarea acordată este de 800 de lei pe an.
Există totuși și o schimbare în avantajul beneficiarilor. Contribuția proprie a fost eliminată complet. În consecință, angajații eligibili pot folosi voucherele fără să mai achite din buzunar diferența până la 1.600 de lei pentru pachetele turistice.
Voucherele vor fi oferite în continuare pe card electronic și vor fi distribuite anual de instituțiile publice către personalul care îndeplinește condițiile.
Cine primește voucherele de vacanță
Programul de vouchere de vacanță se adresează angajaților din instituțiile publice, în limita bugetelor aprobate. Sunt incluși salariații din administrația centrală și locală, cadrele didactice, personalul universitar de stat, precum și angajații din sănătate, ordine publică, apărare și siguranță națională. De asemenea, pot beneficia și angajații contractuali din autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare.
Fiecare instituție acordă voucherele conform propriilor proceduri interne. Acestea pot fi folosite integral pentru servicii turistice din România, fără nicio contribuție financiară din partea angajatului. Salariații din mediul privat nu intră în acest program susținut din bani publici. Totuși, pot primi vouchere ca beneficiu extrasalarial, dacă angajatorul decide acest lucru, potrivit Codului Fiscal
.
Noile reguli își propun să aducă mai multă transparență și să simplifice monitorizarea programului. În același timp, sprijinul este direcționat către angajații cu venituri mai mici și susține turismul intern, notează observatornews.ro.