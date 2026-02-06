Vin noi modificări la , iar criteriile de acordare devin mai stricte. De acum, doar bugetarii cu salarii nete de maximum 6.000 de lei mai pot primi tichete. Până acum, plafonul era stabilit la 8.000 de lei. Suma acordată rămâne neschimbată, 800 de lei, însă apare o veste bună pentru cei eligibili.

A fost eliminată obligația contribuției proprii. Astfel, beneficiarii nu mai trebuie să achite încă 800 de lei din buzunar pentru a putea accesa pachetele turistice.

Ce se schimbă la voucherele de vacanță în 2026

Pentru anul 2026, regulile privind voucherele de vacanță au fost din nou modificate, iar criteriile devin mai restrictive. Doar angajații din sectorul public care au salarii nete de până la 6.000 de lei vor mai beneficia de acest sprijin. Valoarea acordată este de 800 de lei pe an.

Există totuși și o schimbare în avantajul . Contribuția proprie a fost eliminată complet. În consecință, angajații eligibili pot folosi voucherele fără să mai achite din buzunar diferența până la 1.600 de lei pentru pachetele turistice.

Voucherele vor fi oferite în continuare pe card electronic și vor fi distribuite anual de instituțiile publice către personalul care îndeplinește condițiile.

Cine primește voucherele de vacanță