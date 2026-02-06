B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Voucherele de vacanță vin cu reguli noi în 2026. Cine mai primește banii și ce bugetari sunt eliminați

Voucherele de vacanță vin cu reguli noi în 2026. Cine mai primește banii și ce bugetari sunt eliminați

Ana Beatrice
06 feb. 2026, 21:09
Voucherele de vacanță vin cu reguli noi în 2026. Cine mai primește banii și ce bugetari sunt eliminați
Sursa Foto: Facebook/ Guvernul României
Cuprins
  1. Ce se schimbă la voucherele de vacanță în 2026
  2. Cine primește voucherele de vacanță

Vin noi modificări la voucherele de vacanță, iar criteriile de acordare devin mai stricte. De acum, doar bugetarii cu salarii nete de maximum 6.000 de lei mai pot primi tichete. Până acum, plafonul era stabilit la 8.000 de lei. Suma acordată rămâne neschimbată, 800 de lei, însă apare o veste bună pentru cei eligibili.

A fost eliminată obligația contribuției proprii. Astfel, beneficiarii nu mai trebuie să achite încă 800 de lei din buzunar pentru a putea accesa pachetele turistice.

Ce se schimbă la voucherele de vacanță în 2026

Pentru anul 2026, regulile privind voucherele de vacanță au fost din nou modificate, iar criteriile devin mai restrictive. Doar angajații din sectorul public care au salarii nete de până la 6.000 de lei vor mai beneficia de acest sprijin. Valoarea acordată este de 800 de lei pe an.

Există totuși și o schimbare în avantajul beneficiarilor. Contribuția proprie a fost eliminată complet. În consecință, angajații eligibili pot folosi voucherele fără să mai achite din buzunar diferența până la 1.600 de lei pentru pachetele turistice.

Voucherele vor fi oferite în continuare pe card electronic și vor fi distribuite anual de instituțiile publice către personalul care îndeplinește condițiile.

Cine primește voucherele de vacanță

Programul de vouchere de vacanță se adresează angajaților din instituțiile publice, în limita bugetelor aprobate. Sunt incluși salariații din administrația centrală și locală, cadrele didactice, personalul universitar de stat, precum și angajații din sănătate, ordine publică, apărare și siguranță națională. De asemenea, pot beneficia și angajații contractuali din autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare.

Fiecare instituție acordă voucherele conform propriilor proceduri interne. Acestea pot fi folosite integral pentru servicii turistice din România, fără nicio contribuție financiară din partea angajatului. Salariații din mediul privat nu intră în acest program susținut din bani publici. Totuși, pot primi vouchere ca beneficiu extrasalarial, dacă angajatorul decide acest lucru, potrivit Codului Fiscal.
Noile reguli își propun să aducă mai multă transparență și să simplifice monitorizarea programului. În același timp, sprijinul este direcționat către angajații cu venituri mai mici și susține turismul intern, notează observatornews.ro.
Tags:
Citește și...
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce mănâncă sportivii între antrenamente și competiții: „Nu este un restaurant cu stele Michelin”
Eveniment
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce mănâncă sportivii între antrenamente și competiții: „Nu este un restaurant cu stele Michelin”
Colaborare franco-română pentru destructurarea unei grupări mafiote. Infractorii, specializați în trafic de droguri, spălarea banilor și evaziune
Eveniment
Colaborare franco-română pentru destructurarea unei grupări mafiote. Infractorii, specializați în trafic de droguri, spălarea banilor și evaziune
Bătrân jefuit în plină zi pe stradă, în Cernavodă. Hoții i-au furat o sumă importantă de bani
Eveniment
Bătrân jefuit în plină zi pe stradă, în Cernavodă. Hoții i-au furat o sumă importantă de bani
Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
Eveniment
Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
Eveniment
Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
Divorțul și copiii prinși la mijloc. Traumele invizibile care îi urmăresc până la maturitate: „Pur și simplu, într-o zi, tata a plecat”
Eveniment
Divorțul și copiii prinși la mijloc. Traumele invizibile care îi urmăresc până la maturitate: „Pur și simplu, într-o zi, tata a plecat”
Procesul lui Călin Georgescu pus pe butuci la Tribunal. Judecătorii nu se pun de acord asupra acuzațiilor
Eveniment
Procesul lui Călin Georgescu pus pe butuci la Tribunal. Judecătorii nu se pun de acord asupra acuzațiilor
Regulile se schimbă din nou: Prima zi de concediu medical, plătită pentru 5 categorii. Ce prevede noua ordonanță
Eveniment
Regulile se schimbă din nou: Prima zi de concediu medical, plătită pentru 5 categorii. Ce prevede noua ordonanță
Semnal serios de alarmă! Carnea se poate transforma rapid într-un risc alimentar. Află ce spun specialiștii
Eveniment
Semnal serios de alarmă! Carnea se poate transforma rapid într-un risc alimentar. Află ce spun specialiștii
Publicația Europa Liberă se închide după şase ani de activitate în România
Eveniment
Publicația Europa Liberă se închide după şase ani de activitate în România
Ultima oră
22:01 - Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit ce nereguli au fost descoperite la Batalionul 52 Tisa: „Lucrurile astea sunt grave”
21:52 - Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce mănâncă sportivii între antrenamente și competiții: „Nu este un restaurant cu stele Michelin”
21:42 - Mai există șanse să obținem milioanele de euro din PNRR? Răspunsul ministrului Dragoș Pîslaru: „Există această posibilitate ca România să facă toate demersurile necesare” (VIDEO)
21:37 - Colaborare franco-română pentru destructurarea unei grupări mafiote. Infractorii, specializați în trafic de droguri, spălarea banilor și evaziune
21:01 - Bătrân jefuit în plină zi pe stradă, în Cernavodă. Hoții i-au furat o sumă importantă de bani
20:45 - Românul din cercul lui Trump, dezvăluiri despre întâlnirea cu Simion: „Trey Trainor a spus: Dacă George Simion era american, îl arestam pe loc”
20:35 - Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
20:26 - Maia Sandu, replică la controversatul raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților. Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false
19:59 - El este bărbatul care a murit și a „reînviat” de șase ori. Localnicii cred că e vrăjitor: „M-au dus la morgă”
19:50 - Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)