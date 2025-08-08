Vremea astăzi, 8 august. La ce temperaturi să ne așteptăm

S-a anunțat vreme caldă astăzi, 8 august, în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate se vor înregistra în sud și vest.

Vremea astăzi

Administraţia Naţională de Meteorologie ( ) a anunțat, vineri, 8 august, vremea bună. Temperatura va crește ușor față de ziua anterioară.

În special în regiunile vestice și sudice se vor atinge praguri de caniculă. În aceste zone, aerul cald va domina, iar vremea va fi caracterizată de un aspect general plăcut, cu cer predominant senin.

În sudul țării și în zonele montane, cerul va prezenta unele variații, alternând între înnorări temporare și perioade însorite.

În Carpații Meridionali, mai ales în a doua parte a zilei, sunt posibile scurte ploi izolate, însă acestea vor fi de slabă intensitate și de scurtă durată.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări locale în estul Dobrogei, unde rafalele ar putea atinge viteze de 35-45 km/h.

Maximele termice ale zilei vor fi între 26 de grade Celsius în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și până la 35 de grade în sudul Olteniei. Pe de altă parte, minimele vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade, dar în depresiunile intramontane din Carpații Orientali se vor înregistra temperaturi mai scăzute, în jur de 8 grade. Izolat, în aceste zone, dimineața și pe timpul nopții, se va forma ceață.

Este anunțată vreme bună și în Capitală. Ziua va fi călduroasă, cu cer variabil şi vânt slab până la moderat.

Temperatura maximă va atinge aproximativ 33 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 15 și 18 grade.