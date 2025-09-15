B1 Inregistrari!
Vremea astăzi: valori termice ridicate și instabilitate atmosferică. Unde va ploua

Selen Osmanoglu
15 sept. 2025, 07:31
Foto: Freepik
Cuprins
  1. La cât vor ajunge temperaturile
  2. Vremea în Capitală
  3. Vremea la munte și la mare

Astăzi, 15 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă, însă vom avea și instabilitate atmosferică în anumite regiuni.

La cât vor ajunge temperaturile

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în regiunile sudice ale țării. În celelalte zone temperaturile se vor încadra în limitele normale ale mijlocului de septembrie, conform  Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

Cerul va fi variabil în timpul zilei, cu înnorări accentuate în est, sud-est și parțial în centrul țării. Aici sunt așteptate averse de ploaie, însoțite local de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi mai însemnate în zona Carpaților Orientali, unde izolat pot depăși 15-20 l/mp. Instabilitatea atmosferică va scădea spre seară și în timpul nopții.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, dar cu unele intensificări în sudul Banatului, vestul Olteniei și în zona litoralului.

Temperaturile maxime vor oscila între 20 și 30 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor varia între 4 grade în zonele depresionare și 17 grade pe litoral.

Vremea în Capitală

Vremea în Capitală va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Cerul va fi parțial noros pe timpul zilei, cu posibile ploi slabe și de scurtă durată.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile. Temperaturile maxime se va situa între 27 și 28 de grade, iar temperatura minimă va coborî la 12-14 grade. Presiunea atmosferică rămâne ridicată.

Vremea la munte și la mare

La munte, vremea se păstrează în limite normale. În Carpații Orientali se vor înregistra înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Local, cantitățile de precipitații pot depăși 20 l/mp. În celelalte masive montane, norii vor fi temporari și ploile vor apărea pe arii restrânse.

La mare se anunță vreme bună. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai persistente spre seară și în primele ore ale nopții, când pot apărea averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Maximele termice se vor încadra între 23 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor fi între 16 și 17 grade. Temperatura apei mării se va situa între 20 și 22 de grade.

