Fix o săptămână ne mai desparte de West Side Hallo Fest, cel mai mare festival de din România. În weekendul 24 – 26 octombrie, Lacul Morii din Sectorul 6 devine polul distracției din București.

Concerte rock cu trupe mari, spectacole vesele și interactive pentru copii, parada costumelor, momente de circ care-ți taie răsuflarea, ateliere, show cu drone. Toate acestea se vor derula după un program atent planificat, pe întreg parcursul celor trei zile.

Ce se întâmplă la West Side Hallo Fest în prima zi

Vineri, distracția începe pe Scena Mare, la ora 17.10, cu Corul Nostalgia. De la 17.45, publicul se bucură de concertul trupei Deepzone, urmat la 18.30 de Electric Humidity, cu o energie electrizantă. Seara continuă la 19.30 cu trupa Graffiti, care aduce un spectacol plin de ritm și culoare. De la ora 20.35 urcă pe scenă Alex & The Fat Penguins, urmați de Aura Șova, la ora 21.40. Pe Scena Mică, programul începe la 15.00, cu dans, teatru, păpuși și marionete oferite de copiii de la Conacul Golescu-Grant (DGASPC).

Distracția continuă cu spectacolul de teatru interactiv Qfell, între orele 16.00 și 17.00, dedicat celor mici. De la ora 17.10, copiii talentați din Arts Canto Divas urcă pe scenă pentru un concert plin de bucurie. Programul se încheie la 18.30, cu sesiuni de karaoke și atelierul muzical Yamaha Music School, pline de voie bună.

Ce artiști urcă pe scenă sâmbătă, la West Side Hallo Fest

Sâmbătă, 25 octombrie, la , distracția continuă cu concerte, spectacole și ateliere pentru toate vârstele. Pe Scena Mare, programul începe la 16.45 cu concertul Iulianei Beregoi și continuă la 18.00 cu „Operă rock – Fantomele de la Operă”. Seara aduce energia trupelor The Urs, la ora 19.25, și Andia, care urcă pe scenă la ora 20.25. De la ora 21.15, cerul Lacului Morii va fi luminat de un show spectaculos de drone. Programul de pe Scena Mare se încheie la 21.30, cu concertul trupei Vunk, într-o atmosferă electrizantă.

Pe Scena Mică, activitățile încep la ora 10.00, cu concertul copiilor ArtsCanto Divas și continuă la 11.10 cu Corul Cantus Mundi. Douăzeci de copii, costumați în dovleci și vrăjitoare, vor aduce publicului momente pline de culoare și energie. De la ora 12.20, New Era Dance Studio prezintă un spectacol de dans antibullying, plin de emoție și expresivitate. Urmează, de la 13.00, spectacolul de improvizație „Suntem de groază!”, susținut de trupa Mozaic a Colegiului „Grigore Moisil”. După-amiaza continuă cu karaoke și atelierul muzical Yamaha Music School, programate între 14.10 și 14.40.

De la ora 14.50, începe concursul de costume Hallo Fest Cosplay Contest, organizat de Bucharest Geek Hub. La 16.00, tânărul Vlad Mihai, în vârstă de nouă ani, oferă un recital impresionant de tobe. Publicul se bucură apoi de mini-concertele Dariei Herghelegiu, la 16.40, și Evei Ciortescu, la 17.00. Premierea concursului de costume are loc între 17.30 și 18.30, într-un moment așteptat de toți participanții. Ziua se încheie la 19.30 cu atelierul muzical Gramophone, care promite o atmosferă relaxată și creativă.

Ce surprize aduce ultima zi de West Side Hallo Fest

Duminică, 26 octombrie, distracția atinge apogeul pe ambele scene amenajate la Lacul Morii. Pe Scena Mare, programul începe la ora 17.00, cu concertul susținut de Patron, urmat la 17.45 de Dora Gaitanovici. De la ora 19.00, atmosfera se intensifică odată cu recitalul trupei Omul cu Șobolani, iar la 20.15 cântă Trooper. Seara se încheie spectaculos, la ora 21.30, cu energia formației Infected Rain, într-un show plin de forță.

Pe Scena Mică, programul începe devreme, la ora 10.00, cu Teatrul de păpuși „Licurici” al Bibliotecii Metropolitane. La 11.10, publicul este invitat la teatrul interactiv LUMILAND, o experiență plină de umor și interacțiune. De la ora 12.00, participanții se pot distra la karaoke, organizat de Yamaha Music School. Parada costumelor Hallo Fest Cosplay Contest, susținută de Bucharest Geek Hub, se desfășoară între orele 13.00 și 14.00. La ora 14.10 urmează concertul Arts Canto Divas, plin de energie și voci tinere talentate.

De la 15.20, Corul de copii Madrigal, format din 20 de copii costumați în dovleci și vrăjitoare, urcă pe scenă. Ziua se încheie cu mini-recitalul Giuliei, programat între 16.00 și 16.15, într-o atmosferă veselă și caldă.

Pentru concursul de costume de sâmbătă, înscrierile s-au încheiat pe 15 octombrie, conform organizatorilor. Pentru parada costumelor de duminică, înscrierile se pot face până la finalul zilei de 18 octombrie. Participanții trebuie să aibă minimum 16 ani, iar minorii sub 18 ani au nevoie de acord parental.

Ce alte momente artistice pot fi descoperite la West Side Hallo Fest

În afară de spectacolele de la cele două scene, vizitatorii vor avea parte de multe alte surprize și atracții. Într-o zonă special amenajată, copiii pot participa la sute de ateliere gratuite, creative și educative. Activitățile includ sculptat dovleci, pictură, artă urbană, dans, confecționat măști și chiar compunerea propriilor melodii. Senzațiile tari și adrenalina nu lipsesc, fiind aduse de spectacolele impresionante din cadrul Globului Morții. Acrobați curajoși de la Circul Metropolitan București sfidează gravitația pe motoare, într-o sferă uriașă de oțel.

Vor avea loc două show-uri vineri, între 18.15–18.30 și 19.15–19.30, și două duminică, între 17.30–17.45 și 18.45–19.00. O altă atracție spectaculoasă este un Lamborghini construit din 10.000 de chei de yale, în mărime naturală. Creația unică îi aparține artistului Daniel Dragne și a fost realizată manual, fără ajutorul calculatorului, în doi ani. Deasupra festivalului, 250 de drone vor oferi un show muzical spectaculos, sincronizat pe cerul Lacului Morii. Momentul special este programat sâmbătă seara, chiar înaintea concertului susținut de trupa Vunk, pe scena mare.

West Side Hallo Fest își deschide porțile vineri, 24 octombrie, la ora 10.00 și se închide duminică, 26 octombrie, la 22.30. Vineri, intrarea este liberă, iar sâmbătă și duminică accesul se face pe bază de bilet. Biletul pentru o zi costă 60 de lei, iar abonamentul pentru tot weekendul este 100 de lei. Odată intrați, vizitatorii au acces gratuit la toate activitățile și atracțiile din festival. Copiii sub 14 ani intră gratuit, iar cei până în 16 ani trebuie însoțiți de un adult. Evenimentul se autosusține prin vânzarea biletelor, taxele comercianților și sprijinul partenerilor principali. Partenerii festivalului sunt Catena, Carrefour, Cherry România, Henkel, Best Foods, Bringo, Kinder, Kandia, Bergenbier și Philip Morris.