Aplicația WhatsApp are parte de o schimbare radicală. După mai bine de un deceniu în care numărul de telefon a fost singura modalitate de înregistrare, WhatsApp face un pas important către modernizare. Aplicația deținută de Meta testează o nouă funcție care va permite conectarea prin nume de utilizator, o opțiune inspirată din platforme precum Telegram sau Signal.

Noua funcționalitate este disponibilă deja în versiunea beta pentru Android, unde utilizatorii pot rezerva un username unic, înainte de lansarea oficială.

WhatsApp, schimbare radicală. Cum poți rezerva numele de utilizator

În cea mai recentă versiune beta, în meniul de setări a fost introdusă o secțiune dedicată rezervării numelui de utilizator. Astfel, cei care testează aplicația pot alege din timp un nume care îi va identifica ulterior în conversații.

WhatsApp a anunțat că va încerca să prevină blocarea numelor populare de către primii utilizatori, pentru a asigura o distribuție corectă a numelor disponibile, potrivit .

Ce reguli trebuie respectate pentru a alege numele de utilizator pe WhatsApp

Potrivit informațiilor din versiunea de test, există mai multe restricții pentru crearea username-urilor. Acestea:

nu pot începe cu „www.”,

trebuie să conțină cel puțin o literă,

pot include doar litere mici, cifre, puncte sau underscore.

Aceste reguli au fost introduse pentru a menține coerența și siguranța în sistem, prevenind abuzurile sau posibilele tentative de .

WhatsApp, schimbare radicală. Ce avantaje aduce această modificare

Cea mai importantă noutate este legată de confidențialitate. Mulți utilizatori preferă să nu își afișeze numărul de telefon atunci când comunică cu persoane necunoscute. Odată cu introducerea sistemului de username-uri, discuțiile vor putea avea loc fără expunerea datelor personale, un pas major în protejarea intimității online.

Într-o perioadă în care informațiile personale sunt tot mai valoroase și tot mai vulnerabile, această funcție marchează un progres important pentru siguranța digitală a utilizatorilor.

Când va fi lansată oficial funcția de username pe WhatsApp

Deocamdată, WhatsApp nu a anunțat o dată exactă pentru lansarea globală a noii funcții. Totuși, având în vedere ritmul accelerat al testărilor pe Android, este de așteptat ca WhatsApp să introducă identificarea prin nume de utilizator la scară largă în următoarele luni.