Zăpadă de peste 160 de metri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente

Zăpadă de peste 160 de metri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente

Iulia Petcu
25 mart. 2026, 18:32
Balea Lac / Facebook Ursus Romania
  1. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
  2. De ce aleg turiștii schiul off-piste la Bâlea Lac
  3. Cum se ajunge în zona montană

Un strat impresionant de zăpadă a fost înregistrat la altitudine mare în Munții Făgăraș, atrăgând turiști dornici de experiențe diferite. Zona Bâlea Lac devine astfel un punct de interes major pentru schiorii care evită pârtiile clasice.

Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente

La peste 2.000 de metri altitudine, stratul de zăpadă a ajuns la 162 de centimetri, conform măsurătorilor recente realizate de meteorologi în zona Bâlea Lac. Chiar dacă nivelul de risc de avalanșă este considerat moderat, specialiștii avertizează că anumite zone rămân periculoase.

„Riscul e mic, dar nu inexistent, în anumite scocuri unde a rămas zăpadă mai mare. Să fie complet echipaţi pentru ski off-piste, cu cască, sondă, lopată, DVA (dispozitiv de căutare în avalanşă n.r.), rucsac ABS (sistem airbag pentru avalanşă n.r.)”, a spus directorul Serviciului Salvamont Sibiu, Dan Popescu, potrivit Digi24.

Recomandările vin în contextul în care tot mai mulți turiști aleg să practice schiul în afara traseelor amenajate, unde condițiile sunt mai puțin previzibile. Lipsa infrastructurii clasice crește gradul de responsabilitate al fiecărui sportiv.

De ce aleg turiștii schiul off-piste la Bâlea Lac

Zona Bâlea Lac a devenit atractivă pentru cei care caută o experiență autentică de munte, diferită de cea oferită de stațiunile tradiționale. Schiul de tură și coborârile în afara pârtiilor sunt principalele activități preferate în această perioadă.

Spre deosebire de Păltiniș, unde există pârtii amenajate și infrastructură specifică, Bâlea Lac nu dispune de astfel de facilități, ceea ce schimbă complet dinamica activităților turistice.

Această lipsă a amenajărilor clasice contribuie însă la farmecul zonei, oferind un cadru natural mai puțin alterat și o experiență mai apropiată de mediul montan autentic.

Cum se ajunge în zona montană

Accesul către Bâlea Lac rămâne limitat în sezonul rece, fiind posibil doar prin intermediul telecabinei care pleacă de la Bâlea Cascadă. Drumul Transfăgărășan este deschis doar până la acest punct.

Această restricție influențează fluxul de turiști, dar contribuie și la menținerea unui nivel mai redus de aglomerație în zona de altitudine mare.

