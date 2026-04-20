Un avion al companiei Ryanair a decolat fără pasageri de pe aeroportul Vatry din Franța pe 14 aprilie, cu destinația . Situația a apărut după ce cei 192 de pasageri nu au putut urca la bord din cauza lipsei agenților de securitate responsabili cu controlul și filtrarea acestora, potrivit presei franceze.

Lipsa personalului de securitate a blocat îmbarcarea

Incidentul s-a produs pe aeroportul Vatry, din regiunea Marne, unde echipa de securitate nu era prezentă în momentul deschiderii înregistrării pasagerilor. O mare parte din personalul companiei „Sécurus”, responsabil cu verificările de securitate, se afla în concediu medical în acea zi, conform Le Figaro.

„În momentul în care am deschis înregistrarea pentru pasageri, nu exista nicio echipă de securitate. Am aflat că toţi erau în concediu medical”, a declarat Fabrice Pauquet, directorul aeroportului Vatry, pentru ICI Grand Est.

Zbor operat fără pasageri

În lipsa posibilității de a asigura controlul de securitate, avionul care urma să efectueze un zbor de aproximativ trei ore și jumătate către Maroc a decolat fără niciun pasager la bord.

Conducerea aeroportului a susținut că a fost luată prin surprindere de situație, iar organizarea unei echipe alternative în timp util nu a fost posibilă. Potrivit conducerii generale a grupului Sécurus, nu exista posibilitatea de a trimite o altă echipă pentru a acoperi tura.

Dispută privind despăgubirile

Responsabilitatea financiară pentru situație rămâne neclară. Directorul aeroportului a precizat că eventualele costuri nu sunt suportate de aeroport, ci sunt transferate către operatorul de zbor și apoi către furnizorul de servicii de securitate.

„Dacă se generează costuri, acestea sunt transferate operatorului, care la rândul său le va transfera furnizorului său care nu şi-a îndeplinit obligaţiile”, a explicat acesta.

În același timp, compania Ryanair a transmis pasagerilor că nu se acordă despăgubiri în astfel de situații, invocând condiții independente de controlul operatorului, precum greve, condiții meteo sau urgențe medicale.

„Nu veţi avea dreptul la despăgubiri dacă zborul este anulat dintr-un motiv independent de voinţa noastră…”, a transmis compania pentru ICI Grand Est.

Pasageri afectați și reacții puternice

Pentru cei 192 de pasageri, situația a generat frustrare și pierderi financiare semnificative. Printre aceștia se numără Michèle Oudin, care a declarat că a cheltuit aproape 1.500 de euro pentru bilete împreună cu soțul ei, pentru a-i oferi fiicei lor o experiență de călătorie.

„Avem motive să fim supăraţi. Mă afectează profund pentru că singura posibilitate pe care o avem în acest moment… este să o putem face să călătorească. Ghinionul este că totul s-a năruit”, a spus aceasta pentru France Info.

În paralel, solicitările adresate companiei de securitate Sécurus au rămas fără răspuns, iar situația continuă să ridice semne de întrebare privind responsabilitatea în lanțul operațional al zborului.