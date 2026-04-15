B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Zboruri anulate la Lufthansa. Curse din București și Cluj-Napoca, afectate de grevă

Zboruri anulate la Lufthansa. Curse din București și Cluj-Napoca, afectate de grevă

Ana Beatrice
15 apr. 2026, 16:01
Zboruri anulate la Lufthansa. Curse din București și Cluj-Napoca, afectate de grevă
Sursă Foto: Facebook - Bucharest Airports
Cuprins
  1. Ce zboruri au fost anulate din cauza grevei Lufthansa
  2. Cât de grav afectează greva zborurile Lufthansa

Mai multe zboruri operate de compania aeriană Lufthansa, cu plecare și sosire pe aeroporturile din București și Cluj-Napoca, au fost anulate din cauza grevei, informează Agerpres.

Ce zboruri au fost anulate din cauza grevei Lufthansa

Greva de la Lufthansa a perturbat programul zborurilor operate de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Avram Iancu. Situația a afectat atât plecările, cât și sosirile de miercuri.

Miercuri, de la București au fost anulate trei zboruri către Frankfurt, programate la 06:05 (LH1423), 13:45 (LH1419) și 17:15 (LH1417), dar și o cursă spre Munchen, la ora 19:20 (LH1653). În același timp, de la Cluj-Napoca nu au mai decolat zborurile spre Munchen de la 13:50 (LH1669) și 19:00 (LH1671). Problemele nu s-au oprit aici: au fost anulate și sosiri importante, inclusiv cursele Munchen–București programate miercuri la 13:10 (LH1668), 17:25 (LH1670) și 00:30 (LH1672).

De pe Aeroportul Internațional Avram Iancu, anulările continuă și în zilele următoare. Joi, 16 aprilie, nu vor mai avea loc zborurile spre Munchen de la 06:00 (LH1673) și 14:40 (LH1669), iar cursa programată pentru 17 aprilie la ora 06:00 (LH1673) este, de asemenea, anulată.

Totodată, au fost anulate și zborurile Munchen–Cluj-Napoca programate joi la 00:30 (LH1672) și 13:10 (LH1668), precum și cursa LH1672 cu sosire la 00:30, pe 17 aprilie.

Cât de grav afectează greva zborurile Lufthansa

Un nou val de proteste lovește Lufthansa, iar pasagerii resimt deja efectele. Echipajele de cabină au declanșat o grevă de două zile, anunțată de DPA, în urma tensiunilor tot mai mari dintre angajați și conducere. Aproximativ 20.000 de însoțitori de bord, inclusiv cei din cadrul Lufthansa CityLine, au intrat în grevă de la miezul nopții, la apelul sindicatului UFO.

Miza este clară, condiții de muncă mai bune, într-un conflict care pare departe de a se încheia. Ca urmare, sute de zboruri sunt din nou în pericol de anulare, mai ales în nodurile aeriene esențiale din Frankfurt și Munchen. Situația vine după o serie de greve succesive. Inclusiv piloții au întrerupt activitatea luni și marți, cerând salarii și pensii mai avantajoase.

Tags:
Citește și...
Tânăr din Galați, reținut pentru că făcea experimente chimice în apartament. Ce au găsit anchetatorii în locuința sa
Eveniment
Tânăr din Galați, reținut pentru că făcea experimente chimice în apartament. Ce au găsit anchetatorii în locuința sa
Eveniment
Concediat după 17 ani de muncă. Un bărbat a încercat să oprească un hoț și a rămas fără job
Eveniment
Asteroidul „Zeul Haosului” se apropie de Pământ. Când va putea fi văzut fără telescop și ce spun experții
Eveniment
Noul șef al ITM București vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro, care nu apare în declarația de avere (VIDEO)
Eveniment
„Cea mai mare țeapă din Maroc”. Cum a ajuns o româncă să plătească în plus pentru o cazare în deșert
Eveniment
Mai puțină confuzie, mai multă încredere: ce promite Prevencia pacienților care caută acces mai clar la consultații prin CAS
Eveniment
Final tragic pentru o avocată de 28 de ani. A murit după două intervenții estetice făcute în Turcia
Eveniment
Lucrările la Spitalul Județean Tulcea sunt în toi. Construcții Erbașu: Va fi un spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical (FOTO)
Eveniment
Popcornul crește glicemia? Ce spun specialiștii despre una dintre cele mai populare gustări
Eveniment
Regatul Unit anunță un nou ajutor masiv pentru Ucraina: miliarde de lire și 120.000 de drone
Ultima oră
