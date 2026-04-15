Ce zboruri au fost anulate din cauza grevei Lufthansa

Greva de la Lufthansa a perturbat programul zborurilor operate de pe și Aeroportul Internațional Avram Iancu. Situația a afectat atât plecările, cât și sosirile de miercuri.

Miercuri, de la București au fost anulate trei zboruri către Frankfurt, programate la 06:05 (LH1423), 13:45 (LH1419) și 17:15 (LH1417), dar și o cursă spre Munchen, la ora 19:20 (LH1653). În același timp, de la Cluj-Napoca nu au mai decolat zborurile spre Munchen de la 13:50 (LH1669) și 19:00 (LH1671). Problemele nu s-au oprit aici: au fost anulate și sosiri importante, inclusiv cursele Munchen–București programate miercuri la 13:10 (LH1668), 17:25 (LH1670) și 00:30 (LH1672).

De pe Aeroportul Internațional Avram Iancu, anulările continuă și în zilele următoare. Joi, 16 aprilie, nu vor mai avea loc zborurile spre Munchen de la 06:00 (LH1673) și 14:40 (LH1669), iar cursa programată pentru 17 aprilie la ora 06:00 (LH1673) este, de asemenea, anulată.

Totodată, au fost anulate și zborurile Munchen– programate joi la 00:30 (LH1672) și 13:10 (LH1668), precum și cursa LH1672 cu sosire la 00:30, pe 17 aprilie.

Cât de grav afectează greva zborurile Lufthansa

Un nou val de proteste lovește Lufthansa, iar . Echipajele de cabină au declanșat o grevă de două zile, anunțată de DPA, în urma tensiunilor tot mai mari dintre angajați și conducere. Aproximativ 20.000 de însoțitori de bord, inclusiv cei din cadrul Lufthansa CityLine, au intrat în grevă de la miezul nopții, la apelul sindicatului UFO.

Miza este clară, condiții de muncă mai bune, într-un conflict care pare departe de a se încheia. Ca urmare, sute de zboruri sunt din nou în pericol de anulare, mai ales în nodurile aeriene esențiale din Frankfurt și Munchen. Situația vine după o serie de greve succesive. Inclusiv piloții au întrerupt activitatea luni și marți, cerând salarii și pensii mai avantajoase.