Acasa » Eveniment » Zeci de intervenții Salvamont într-o singură zi. Unde au fost cele mai multe intervenții și ce riscuri semnalează salvatorii

Zeci de intervenții Salvamont într-o singură zi. Unde au fost cele mai multe intervenții și ce riscuri semnalează salvatorii

Iulia Petcu
14 feb. 2026, 10:48
sursa foto: Facebook/Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont

Salvamontiștii au avut un nou interval extrem de solicitant, cu zeci de intervenții desfășurate într-un interval scurt, pe fondul creșterii activității turistice montane. Datele oficiale arată o presiune constantă asupra echipelor de salvare, dar și o nevoie tot mai mare de informare preventivă.

Ce arată bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore

În decurs de o zi, Dispeceratul Național Salvamont a gestionat 50 de apeluri care au necesitat intervenții de urgență în zona montană. În urma acestor acțiuni, au fost salvate 49 de persoane, o parte dintre ele necesitând îngrijiri medicale specializate.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 50 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. În cazul acestor intervenţii au fost salvate 49 de persoane. Dintre acestea, 12 persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor”.

Unde s-au concentrat cele mai multe solicitări de ajutor

Cele mai numeroase apeluri au fost înregistrate în municipiul Brașov, unde salvamontiștii au intervenit în zece situații distincte, majoritatea pe trasee frecventate. Alte zone cu activitate intensă au fost Lupeni și Sinaia, fiecare cu câte opt apeluri care au necesitat mobilizarea echipelor.

Distribuția solicitărilor reflectă zonele cu aflux ridicat de turiști și condiții montane care pot deveni rapid periculoase, mai ales în lipsa unei pregătiri adecvate. Salvatorii atrag atenția că multe incidente pot fi evitate prin planificare și echipament corespunzător.

Au crescut și apelurile pentru informații turistice

Pe lângă intervențiile de urgență, dispeceratul a primit și 51 de apeluri prin care turiștii au cerut sfaturi despre trasee montane, relatează News.ro. Aceste solicitări au vizat dificultatea rutelor, condițiile meteo și nivelul de siguranță în diferite zone alpine.

Salvamont România subliniază că apelurile preventive pot reduce semnificativ riscul de accidente, în special în perioadele cu trafic turistic intens. Informarea corectă înainte de plecare rămâne una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenție.

