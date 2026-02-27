Zeci de morminte romane descoperite pe șantierul din Constanța. În urma descoperiri, autoritățile locale au intrat în conflict cu arheologii.

Potrivit , lucrările de consolidare finanțate prin PNRR sunt blocate de mai bine de trei luni, situație care pune în pericol fondurile europene și generează costuri suplimentare uriașe. Primăria a anunțat deja că va acționa în instanță Muzeul de Istorie pentru a recupera un prejudiciu estimat la jumătate de milion de euro.

Descoperiri de o valoare excepțională în necropola antică Tomis

Săpăturile au scos la iveală piese rare, de la bijuterii și monede până la inscripții în limba greacă, oferind detalii despre istoria orașului. Arheologii susțin că importanța acestor obiecte justifică timpul prelungit alocat cercetării, deși presiunea termenelor de construcție este uriașă.

„În stadiul actual al cercetării arheologice, menţionăm că s-au descoperit 34 de morminte din perioada romană, unele dintre ele cu înhumări multiple, în catacombe. O mare parte dintre acestea conţineau piese de inventar funerar, precum obiecte de port, bijuterii, vase de sticlă, monede şi o cantitate impresionantă de ceramică (amfore africane). Menţionăm descoperirea a două piese excepţionale: o inscripţie în limba greacă, ce atestă o asociaţie religioasă la Tomis în secolul III, precum şi un umbo – partea centrală a unui scut de paradă, extrem de rar”, au explicat reprezentanții Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC).

Zeci de morminte romane descoperite au blocat șantierul

Reprezentanții muzeului au precizat că durata unei astfel de cercetări nu poate fi stabilită dinainte, fiind condiționată de a ceea ce găsesc în teren. Aceștia resping acuzațiile Primăriei, subliniind că au lucrat în condiții meteo dificile pentru a avansa cât mai rapid cu descărcarea arheologică a sitului.

„Cu toate acestea, MINAC subliniază faptul că situaţiile invocate referitoare la întârziere şi la creşterea costurilor lucrărilor nu pot fi imputate muzeului, cu atât mai mult cu cât specialiştii arheologi şi-au arătat întregul angajament în derularea acestui proiect, efectuând cercetarea arheologică chiar şi în condiţii meteorologice nefavorabile (temperaturi sub 0 grade, ploaie, ninsoare, îngheţ la sol), condiţii care au fost înregistrate în jurnalul zilnic de şantier”, se mai arată în comunicatul MINAC.

Primăria amenință cu procese civile și penale pentru prejudiciu

Administrația locală consideră că extinderea nejustificată a etapei de cercetare aduce pierderi financiare greu de suportat. Primarul Vergil Chițac a notificat deja Ministerul Culturii, fiind îngrijorat că restul etapelor de modernizare a spitalului vor fi blocate și ele.

„Lucrările de modernizare şi consolidare a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa întârzie din cauza extinderii etapei de cercetare arheologică. (…) Lucrările, parte a proiectului «Creşterea eficienţei energetice a Spitalului Municipal Constanţa», finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), înregistrează întârzieri faţă de graficul iniţial. Demolarea şi reconstruirea primului tronson al unităţii medicale sunt amânate de peste trei luni din cauza prelungirii cercetării arheologice obligatorii, impusă prin avizul autorităţilor competente. În consecinţă, voi notifica Ministerul Culturii de situaţia creată, pentru că dacă, după demolarea şi a celuilalt corp de clădire, cercetarea arheologică va continua de aceeaşi manieră, vom avea întârzieri de cel puţin patru luni şi costuri suplimentare ce pot atinge jumătate de milion de euro. (…) Vom face o analiză a situaţiei în ansamblu şi vom acţiona atât în penal, cât şi în civil pentru a ne recupera prejudiciul creat”, a declarat primarul Constanței.