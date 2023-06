Zeci de persoane din București sunt audiate după ce au folosit acte false pentru a primi indemnizații în timpul pandemiei

Zeci de persoane din București sunt audiate, după ce au folosit acte false pentru a primi în conextul pandemiei Covid-19.

Miercuri, 14 iunie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1 pun în aplicare 42 de mandate de aducere, în Municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, conform Antena 3.

Au primit indemnizații de 4.500 de lei lunar

În perioada 2020-2021, 42 de persoane au folosit documente false și ar fi solicitat și primit din partea agențiilor de plăți și inspecție socială din București și județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Dâmbovița și Prahova în contextul pandemiei, în valoare de 4.500 de lei pe lună.

Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul total generat bugetului de stat este de 720.000 de lei.

Persoanele în cauză urmează să fie aduse la audieri pentru a dispune măsurile legale.

Polițiștii continua cercetările

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

„Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, a transmis Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București într-un comunicat.