CFR Infrastructură anularea a circa 40 de care circulau pe o anumită rută. Circulația feroviară va fi închisă total, începând de luni, 16 februarie, vreme de două săptămâni. Pasagerii vor fi transportați cu microbuze.

Pe ce rută sunt trenurile anulate

Astfel, circulația feroviară va fi închisă timp de două săptămâni între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare, în apropierea Craiovei, pe magistrala 100 București – Timișoara. Pasagerii vor fi transportați cu microbuze pe distanța Craiova – Leu și retur.

Închiderea se face deoarece vor fi lucrări pe viaductul Cârcea.

Lucrări programate:

• demontarea liniei de contact;

• demontarea șinelor din zona aparatelor de reazem;

• relocarea instalațiilor feroviare;

• scoaterea podurilor provizorii de pe firul I;

• riparea tablierelor metalice existente pe firul II;

• montarea tablierelor metalice noi pe firul I;

• refacerea suprastructurii căii pe firul II;

• montarea și repunerea sub tensiune a liniei de contact.

După finalizarea lucrărilor, la 1 martie, circulația feroviară între stațiile Banu Mărăcine – Malu Mare va fi reluată exclusiv pe firul II.

Care sunt trenurile anulate