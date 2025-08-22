B1 Inregistrari!
Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia

Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia

22 aug. 2025, 18:49
Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
Sursă foto: Pixabay

Pentru zeci de turişti români, vacanța din Grecia a fost la un pas să se transforme într-o tragedie. Șoferul autocarului în care se aflau, un bărbat grec, a făcut infarct cât timp se afla la volan. A reușit să oprească mașina în timp util, lovind doar un indicator rutier, iar pasagerii au scăpat nevătamați. Din păcate, pentru conducătorul auto nu s-a mai putut face nimic pentru a fi salvat.

Ce i-au reproșat românii patronului firmei de transport

După incidentul care le-a pus viața în pericol turiștilor și care a dus la moartea șoferului, românii s-au asigurat că patronul firmei de transport nu o să îi uite prea curând. Au început un scandal de zile mari, iar asta pentru că patronul cunoștea că șoferul fusese operat pe cord și cu toate astea, a decis să-l trimită în cursă.

Spiritele s-au încins și mai tare atunci când bărbatul care deținea firma le-a spus turiștilor români că urmau să continue călătoria cu aceeași mașină.

„Gândiți-vă că patronul de autocar a vrut să ne urce înapoi în acel autocar avariat, în care șoferul a făcut infarct și a fost luat de salvare. Tot e spart autocarul, lumea nu vrea să urce, e panicată și el s-a răstit la noi zicând că dacă nu urcăm în autocarul ăsta mai stăm două ore pe marginea drumului până vine alt autocar”, a spus un pasager, potrivit Observator News.

Cum ce au fost transportați românii până la destinație

45 de români, din mai multe oraşe, se aflau în autocar la momentul tragediei, fiind transportați către unitatea la care erau cazați, în Katerini.

Pentru că patronul firmei de transport insista ca turiștii să-și continue călătoria cu autocarul care fusese avariat, românii au luat legătura cu autorităţile de la noi din țară. Mai departe, autoritățile române au contactat consulul din Salonic, care, în cele din urmă, l-a convins pe patronul firmei să trimită un alt autocar pentru a fi preluaţi românii.

