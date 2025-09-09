1.500 de actori și regizori nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene

Aproximativ 1.500 de , și profesioniști din domeniul cinematografiei, printre care Olivia Colman, Javier Bardem și Mark Ruffalo, au anunțat că nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene.

Artiștii implicați în această acțiune, inițiată de grupul Film Workers for Palestine, anunță că nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene. Ei le acuză de „implicare în genocidul” din Gaza.

„În acest moment de criză, când multe dintre guvernele noastre autorizează carnagiul din Gaza, noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a răspunde la această complicitate”, au transmis semnatarii scrisorii, printre care regizorul Yorgos Lanthimos și actrițele Ayo Edebiri și Tilda Swinton, potrivit The Guardian, citat de .

Obiectivul concret al campaniei este încetarea colaborării cu festivaluri, cinematografe, posturi TV și companii de producție care, potrivit semnatarilor, „se fac vinovate de disculparea sau justificarea genocidului și apartheidului”.

Printre acestea se află Festivalul de Film de la Ierusalim și Festivalul Internațional de Documentare DocAviv, despre care autorii scrisorii spun că ele „continuă să colaboreze cu guvernul israelian”.

„Marea majoritate a companiilor israeliene de producție și distribuție cinematografică, a agenților de vânzări, a cinematografelor și a altor instituții cinematografice nu au recunoscut niciodată pe deplin drepturile internaționale recunoscute ale poporului palestinian în integralitatea lor”, se arată în scrisoare.

Semnatarii au precizat și că „există, totuși, unele entități cinematografice israeliene care nu sunt complice”. Acestea nu au fost menționate.

Organizatorii subliniază că apelul vizează „complicitatea instituțională, nu identitatea” și nu se îndreaptă împotriva persoanelor de naționalitate israeliană.