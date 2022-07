Peste 10.000 de soldații ucraineni se pregătesc să înceapă exercițiile militare în Marea Britanie

Un prim lot de soldați ucraineni a ajuns în Marea Britanie pentru a participa la exerciții militare de instrucție menite să îmbunătățească apărarea împotriva armatei ruse.

Instrucția va fi condusă de trupele britanice, alături de neozeelandezi, și va dura mai multe săptămâni, a anunțat Ministerul Apărării.

„Folosind expertiza de talie mondială a armatei britanice vom ajuta Ucraina să-şi reconstruiască forţele şi să amplifice rezistența în contextul în care ei îşi apără suveranitatea ţării şi dreptul lor la a-şi alege propriul viitor”, a declarat ministrul apărării britanice, potrivit

Ukrainian soldiers training in UK on how to use weapons being sent to country’s frontline

— BBC News (World) (@BBCWorld)