Tragedie de proporții în Mexic! Cel puțin 13 oameni au murit și aproape 100 au fost rănite după ce un tren a deraiat în regiunea Oaxaca din sud-estul Mexicului. Trenul, care circula între Golful Mexic și Oceanul Pacific, transporta 241 de pasageri și nouă membri ai personalului.

Câți oameni au ajuns la spital după ce un tren a deraiat în sud-estul Mexicului

Un total de 98 de persoane au fost rănite, dintre care 36 erau tratate în spital, a declarat Marina mexicană. Președinta mexicană, , a declarat că cinci dintre cei răniți se află în stare gravă. Tot Sheinbaum a spus că oficiali de nivel înalt, inclusiv secretarul Marinei, se depladează la locul tragediei.

În Mexic, Marina este structura care operează rețeaua feroviară a țării.

Cum s-a produs accidentul feroviar din sud-estul Mexicului

Trenul a deraiat în timp ce lua o curbă în apropierea orașului Nizanda, au declarat oficialii. Garnitura a sărit de pe șine, iar o parte dintre vagoane s-au prăbușit de pe stânca pe care se afla linia de cale ferată. Trenul Interoceanic avea două locomotive și patru vagoane de pasageri.

Fotografiile de la locul accidentului au arătat salvatori care ajutau pasagerii să coboare din tren.

Procurorul general al Mexicului a confirmat că este în curs de desfășurare o anchetă, potrivit .

Guvernatorul statului Oaxaca, Salomón Jara Cruz, și-a exprimat „profundul regret” pentru accident, într-un comunicat. De asemenea, a declarat că autoritățile statului se coordonează cu agențiile federale pentru a ajuta persoanele afectate.

Când a fost inaugurată linia de cale ferată din sud-estul Mexicului, unde a deraiat un tren

Legătura feroviară Interoceanic a fost inaugurată acum doi ani pentru a stimula economia regiunii, o inițiativă condusă de fostul președinte Andrés Manuel López Obrador. Linia de cale ferată are scopul de fost gândită pentru a moderniza legătura feroviară de-a lungul Istmului Tehuantepec și leagă portul Salina Cruz din Pacific cu Coatzacoalcos, pe coasta Golfului.

Serviciul feroviar face parte, de asemenea, dintr-un efort mai amplu de extindere a transportului feroviar de pasageri și de marfă în sudul Mexicului și de stimulare a dezvoltării economice în regiune.