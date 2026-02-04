14 migranți și-au pierdut viața în urma unei coliziuni violente cu o navă a pazei de coastă. Incidentul a avut loc marți seară, în apropierea insulei Chios, o zonă cunoscută pentru tentativele frecvente de traversare dinspre Turcia către Uniunea Europeană. Printre victime se numără și o femeie însărcinată, iar operațiunile de salvare au scos la mal zeci de supraviețuitori răniți.

Cum s-a produs accidentul în care au murit 14 migranți

Potrivit autorităților din Grecia, tragedia a avut loc în momentul în care o navă de patrulare a poliției portuare a încercat să intercepteze o barcă rapidă care transporta migranți. Se pare că ambarcațiunea migranților a efectuat manevre bruște pentru a evita controlul, moment în care s-a produs impactul.

Echipele de intervenție, sprijinite de un elicopter, au reușit să salveze 25 de persoane, care au fost transportate imediat la spitalul general din Chios. Printre cei salvați se numără șapte copii și o femeie însărcinată, toți având nevoie de îngrijiri medicale urgente. De asemenea, doi membri ai pazei de coastă au fost răniți în urma ciocnirii.

Cât de periculoasă este ruta de migrație din Marea Egee

Potrivit , incidentul de marți nu este unul izolat. Grecia rămâne una dintre principalele porți de intrare pentru cei care vor să ajungă în Europa, însă traversările sunt adesea mortale. Naufragiile sunt frecvente în zona insulelor Chios și Creta, unde doar în luna decembrie au fost găsite alte 17 persoane decedate în condiții similare.

Statisticele sunt alarmante. Agenția ONU pentru Refugiați a raportat că peste 1.700 de persoane au murit sau au fost date dispărute pe rutele mediteraneene doar în cursul anului 2025. Presiunea asupra pazei de coastă este uriașă, iar manevrele riscante efectuate de călăuze pentru a evita capturarea duc frecvent la astfel de ciocniri tragice.

Ce arată statisticile

Datele oficiale raportate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) indică un bilanț tragic pentru anul 2025. Peste 1.700 de persoane au fost declarate moarte sau dispărute pe rutele de din Marea Mediterană și din largul coastelor Africii de Vest, în Oceanul Atlantic.