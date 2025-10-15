Cel puțin 14 persoane au murit în urma inundării unei mine în El Callao, Venezuela. Principala cauză a tragediei au fost ploile torențiale care au lovit regiunea de sud-est, au anunțat luni autoritățile.

Cum s-a încercat salvarea celor 14 persoane, în Venezuela

Un post de comandă a fost înființat pentru a „coordona operațiunile de recuperare a celor 14 persoane decedare”. La conducerea postului de comandă a fost pus generalul de brigadă Gregory González Acevedo, șeful Zonelor Operaționale pentru Evaluarea Daunelor și Analiza Nevoilor din statul Bolívar.

Decesele au avut loc în trei puțuri diferite ale minei Cuatro Esquinas de Caratal, în orașul El Callao. Localitatea se situează la aproximativ 850 de kilometri sud-est de Caracas.

Operațiunile de căutare și salvare au început cu „pomparea tuturor puțurilor din zonă pentru a coborî nivelul apei”. Ulterior, s-au aplicat manevrele necesare pentru salvarea persoanelor prinse în interiorul minei de , relatează .

Numărul morților se bazează pe mărturiile altor mineri, au declarat pompierii din El Callao pe rețelele de socializare. Inundațiile au provocat prăbușirea minelor verticale, cunoscute sub numele de râpe.

Mineritul, principala activitate din zonă

El Callao este un oraș în care viața depinde de mineritul aurului. Majoritatea celor 30.000 de locuitori ai săi participă direct sau indirect la minerit.

Venezuela este plină de exploatări de cupru, diamante și alte metale prețioase. Din păcate, condițiile de muncă nesigure sunt frecvente în industria slab reglementată.

