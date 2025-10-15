B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tragedie în Venezuela. Cel puțin 14 persoane au încetat din viață după ce mina în care lucrau a fost inundată

Tragedie în Venezuela. Cel puțin 14 persoane au încetat din viață după ce mina în care lucrau a fost inundată

B1.ro
15 oct. 2025, 07:59
Tragedie în Venezuela. Cel puțin 14 persoane au încetat din viață după ce mina în care lucrau a fost inundată
Sursă foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a încercat salvarea celor 14 persoane, în Venezuela
  2. Mineritul, principala activitate din zonă
  3. De ce a devenit Venezuela ținta amenințărilor lui Trump

Cel puțin 14 persoane au murit în urma inundării unei mine în El Callao, Venezuela. Principala cauză a tragediei au fost ploile torențiale care au lovit regiunea de sud-est, au anunțat luni autoritățile.

Cum s-a încercat salvarea celor 14 persoane, în Venezuela

Un post de comandă a fost înființat pentru a „coordona operațiunile de recuperare a celor 14 persoane decedare”. La conducerea postului de comandă a fost pus generalul de brigadă Gregory González Acevedo, șeful Zonelor Operaționale pentru Evaluarea Daunelor și Analiza Nevoilor din statul Bolívar.

Decesele au avut loc în trei puțuri diferite ale minei Cuatro Esquinas de Caratal, în orașul El Callao. Localitatea se situează la aproximativ 850 de kilometri sud-est de Caracas.

Operațiunile de căutare și salvare au început cu „pomparea tuturor puțurilor din zonă pentru a coborî nivelul apei”. Ulterior, s-au aplicat manevrele necesare pentru salvarea persoanelor prinse în interiorul minei de aur, relatează AP News.

Numărul morților se bazează pe mărturiile altor mineri, au declarat pompierii din El Callao pe rețelele de socializare. Inundațiile au provocat prăbușirea minelor verticale, cunoscute sub numele de râpe.

Mineritul, principala activitate din zonă

El Callao este un oraș în care viața depinde de mineritul aurului. Majoritatea celor 30.000 de locuitori ai săi participă direct sau indirect la minerit.

Venezuela este plină de exploatări de cupru, diamante și alte metale prețioase. Din păcate, condițiile de muncă nesigure sunt frecvente în industria slab reglementată.

De ce a devenit Venezuela ținta amenințărilor lui Trump

În urmă cu câteva săptămâni, Trump amenința Venezuela cu consecinţe „incalculabile” dacă nu primeşte înapoi „prizonierii şi pacienții din spitalele psihiatrice”. Președintele susține că migranții venezueleni au fost „împinşi” în SUA de către regimul condus de Nicolas Maduro.

„Dorim ca Venezuela să accepte imediat toţi prizonierii şi pe cei internaţi din spitalele psihiatrice (…) pe care liderii venezueleni i-au împins cu forţa în Statele Unite”, a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

În mesajul pe care l-a postat, el a adăugat, cu majuscule, o amenințare directă: „Scoateţi-i imediat din ţara noastră, altfel preţul pe care îl veţi plăti va fi incalculabil”.

Tags:
Citește și...
Băuturile energizante, interzise minorilor sub 16 ani. Unde se aplică și ce efecte are noua regulă
Externe
Băuturile energizante, interzise minorilor sub 16 ani. Unde se aplică și ce efecte are noua regulă
Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare
Externe
Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare
Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina
Externe
Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina
Donald Trump și Volodomir Zelenski se vor întâlni vineri la Washington
Externe
Donald Trump și Volodomir Zelenski se vor întâlni vineri la Washington
Prima țară din UE care introduce ziua de muncă de 13 ore. Angajații din mai multe sectoare amenință cu proteste
Externe
Prima țară din UE care introduce ziua de muncă de 13 ore. Angajații din mai multe sectoare amenință cu proteste
Ziua de opt ore ar putea fi istorie într-o țară din UE: „Legalizarea exploatării excesive”, avertizează sindicatele
Externe
Ziua de opt ore ar putea fi istorie într-o țară din UE: „Legalizarea exploatării excesive”, avertizează sindicatele
Zeci de protestatari au fost arestați la Bruxelles după ciocnirile cu poliția. Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul belgian scot oamenii în stradă
Externe
Zeci de protestatari au fost arestați la Bruxelles după ciocnirile cu poliția. Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul belgian scot oamenii în stradă
Donald Trump ezită să se poziționeze pro sau contra soluției cu două state: „Vorbim despre reconstrucția Gazei, nu despre un stat sau două”
Externe
Donald Trump ezită să se poziționeze pro sau contra soluției cu două state: „Vorbim despre reconstrucția Gazei, nu despre un stat sau două”
OMS a emis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice. Ele au provocat deja zeci de decese în rândul copiilor
Externe
OMS a emis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice. Ele au provocat deja zeci de decese în rândul copiilor
Giorgia Meloni și Recep Erdogan, schimb de replici în Egipt. Cum a răspuns premierul italian când a fost îndemnată să renunțe la fumat
Externe
Giorgia Meloni și Recep Erdogan, schimb de replici în Egipt. Cum a răspuns premierul italian când a fost îndemnată să renunțe la fumat
Ultima oră
10:52 - Băuturile energizante, interzise minorilor sub 16 ani. Unde se aplică și ce efecte are noua regulă
10:33 - Garda de Mediu, descindere cu drone la Sintești. Acțiune de amploare pentru oprirea arderilor ilegale de deșeuri
10:22 - Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți”
10:04 - Mădălin Ionescu, postare sinceră despre Mircea Badea: „Nu am fost prieteni niciodată”. Cum l-a descris pe prezentatorul TV
10:02 - Haos pe litoral! Terasele de lux sunt demolate. Ce spun proprietarii: „Sunt mai mult de 30 de mii de euro care se pierd”
10:00 - Adrian Minune, după ce Karmen i-a spus că va participa la „Asia Express”: „Îți dau bani să stai acasă. Cât îți dau?”
09:53 - Consiliul UE propune restricții dure pentru tutun. Ce măsuri radicale sunt propuse
09:36 - Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare
09:33 - Adriana Bahmuțeanu: „În fiecare noapte sunt scandaluri, beții”. De ce a fost chemată poliția în toiul nopții
09:30 - Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina