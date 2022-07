18 democrați din Congresul SUA au fost arestați la un protest pentru dreptul la avort, lăsat fără protecție constituțională de Curtea Supremă (VIDEO)

Un număr de 18 democrați din Congresul SUA au fost arestați la Washington DC, la o manifestație pentru dreptul la avort. Printre cei reținuți se numără Alexandria Ocasio-Ortez, Rashida Tlaib și Ilhan Omar, transmit și .

Protestul s-a desfășurat lângă Curtea Supremă a Statelor Unite, care recent a eliminat protecția constituțională conferită avortului prin decizia istorică Roe vs. Wade și le-a permis statelor americane să reglementeze procedura după bunul plac.

Demonstranții au scandat „jos mâinile de pe corpul nostru” și au blocat o stradă, însă în cele din urmă a intervenit poliția, care a început să îi aresteze pe congresmeni.

Happening rn: MOCs & EDs of orgs across the country are risking arrest at the Capitol.

Manifestația a fost coordonată de CPD Action, structura specializată în proteste de la Center for Popular Democracy, o organizație cu viziuni de stânga. CPD Action susține că au fost arestați 18 membri ai Congresului SUA și că 17 dintre ei sunt femei. Singurul congresmen bărbat care a fost încătușat este Andy Levin din Michigan.

Multiple members of Congress, including , being arrested by Capitol Police for blocking traffic outside the Supreme Court in abortion rights demonstration:

— Andrew Solender (@AndrewSolender)