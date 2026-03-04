B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » UPDATE: 27 de profesori din Bacău și un angajat didactic auxiliar, care însoțeau 9 elevi, sunt blocați în Emirate

Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 13:14
Sursa foto: Pixabay.com

UPDATE: Un cadru didactic din județul Bacău a transmis câteva precizări la articolul publicat pe site-ul nostru, pe care le redăm mai jos:

„Conform precizărilor oficiale transmise de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, situația reală este următoarea:

– 27 cadre didactice și 1 angajat didactic auxiliar
– 9 elevi plecați cu familiile lor
– toate persoanele se află în regiune în deplasări private, nu în cadrul unor excursii sau programe organizate de unități de învățământ
– elevii NU au făcut parte dintr-un grup organizat împreună cu profesorii”, a transmis acesta.

Știrea inițială:

Un număr de 28 de cadre didactice și 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în alte zone ale Emiratelor Arabe Unite.

Primele date despre profesorii din Bacău blocați în Emirate

Majoritatea profesorilor și învățătorilor provin chiar din municipiul Bacău, a declarat Lavinia Misăilă, inspector general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău.

Misăilă a menționat că nu există informații clare despre momentul și modalitatea în care aceștia vor putea reveni în țară: „Deocamdată nu avem mai multe informații referitoare la modalitatea în care ei vor reveni acasă”.

Unitățile de învățământ au recurs la suplinitori și cadre didactice pensionate pentru a asigura continuitatea orelor.

„Deocamdată, pentru cadrele didactice care sunt plecate, unitățile de învățământ au asigurat suplinitori la clasele unde predau aceste cadre didactice, astfel încât elevii să nu piardă orele. Iar cadrele didactice încă analizăm posibilitățile, fie pot depune solicitări, o cerere la unitatea de învățământ pentru o învoire colegială sau încă mai analizăm posibilitățile legale în care ei pot fi ajutați în această perioadă”, a mai declarat Lavinia Misăilă, pentru Radio România Iași.

Amintim că datele de marți arătau că peste 100 de elevi români sunt blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu, iar o parte au cerut să participe la cursuri online.

