Petunia, un buldog fără păr, cu picioarele scurte și fața ridată, a câștigat titlul de cel mai urât câine din lume, în cadrul unui celebru organizat anual în California, încă din anii ’70. a plecat acasă cu stăpânul, dar și cu 5.000 de dolari.

Cuprins

Petunia are 2 ani şi este din Eugene, Oregon. Nu a fost dintotdeauna în centrul atenției.

Povestea ei a început la o crescătorie de câini din Las Vegas, unde trăia în condiţii grele. A fost salvată de asociaţia Luvable Dog Rescue din Oregon, care i-a oferit îngrijirile medicale de care avea nevoie de mult timp, conform .

Concursul „Cel mai urât câine din lume” este o tradiție veche de decenii menită să promoveze adopția câinilor și să le reamintească oamenilor că „pedigree-ul nu definește animalul de companie”.

Petunia a fost câștigătoarea concursului. Proprietarul, Shannon Nyman, din statul Oregon, a acceptat premiul de 5.000 de dolari în numele Petuniei.

Câinele și stăpânul au câștigat, de asemenea, un zbor la New York pentru a apărea luni la emisiunea Today Show de la NBC.

Locul al doilea a fost ocupat de Jinny Lu, un Pug în vârstă de 5 ani cu o limbă strâmbă și proeminentă, care a concurat fără succes în competiția din 2023.

De această dată, proprietara Michelle Grady a luat acasă un premiu de 3.000 de dolari.