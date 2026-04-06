A apărut un job neobișnuit. Ideea unei lumi în care roboții umanoizi ajung în fiecare locuință începe să producă efecte reale pe piața muncii. În mod surprinzător, a apărut deja un tip de activitate nouă, care nu necesită calificări complicate, mai exact, o cameră montată pe cap, un telefon și filmarea unor sarcini obișnuite din casă.

Pe fondul progresului accelerat din domeniul inteligenței artificiale, roboții umanoizi au devenit noua miză a marilor companii tech. Modelele recente sunt tot mai performante, capabile să execute mișcări complexe, de la mers și dans până la acțiuni mai sofisticate.

De ce au nevoie roboții de filmări din viața reală

Marea provocare pentru industrie rămâne dezvoltarea unui robot universal, capabil să funcționeze în medii variate, de la locuințe, până la birouri sau magazine. Pentru asta, este nevoie de un volum uriaș de date reale.

Aceste date sunt obținute, tot mai des, de la oameni care se filmează în timp ce desfășoară activități cotidiene. Practic, fiecare mișcare devine o lecție pentru inteligența artificială.

„În fabrici, depozite, retail, azile sau spitale, ai nevoie de acest tip de date în aproape orice mediu, pentru că mișcările sunt diferite peste tot”, a precizat Arian Sadeghi, vicepreședinte responsabil de date robotice la Micro1, potrivit .

A apărut un job neobișnuit. Ce presupune și cât de accesibil este

Cei implicați în acest tip de activitate primesc echipament, indicații clare și o listă de sarcini care includ activități obișnuite: gătit, curățenie, grădinărit sau îngrijirea animalelor.

Participanții trebuie să varieze activitățile și să trimită minimum 10 ore de filmări săptămânal. În plus, sunt încurajați să fie creativi.

„Le spunem mereu: dacă ți-ai dori ca un robot să facă asta pentru tine, atunci merită să înregistrezi”, a mai adăugat Sadeghi.

A apărut un job neobișnuit. Câte date sunt necesare pentru a „educa” roboții

Deși mii de oameni contribuie deja la acest proces, cantitatea de informații colectată este departe de a fi suficientă.

„Probabil avem nevoie de miliarde de ore. Nici măcar nu am ajuns la interacțiunile umane. Vorbim doar de sarcini simple din casă”, a mai explicat Sadeghi.

Comparativ, chatbot-urile AI, precum cele bazate pe modele lingvistice, au fost antrenate pe volume uriașe de text disponibile online. În cazul roboților, însă, datele trebuie să fie mult mai specifice și nu există o bază deja pregătită.

De ce contează atât de mult locul din care vin datele

Nu toate filmările sunt la fel de utile. Diferențele culturale și de mediu influențează modul în care roboții învață să interacționeze cu obiectele.

„O bucătărie din India e foarte diferită de una din SUA. Și o mătură e diferită. Diversitatea contează, dar depinde unde vrei să folosești roboții mai întâi”, a declarat Ravi Rajalingam, fondatorul Objectways.

În plus, doar aproximativ jumătate dintre materialele colectate ajung să fie utilizabile, ceea ce crește și mai mult nevoia de conținut.

Cum sunt antrenați, de fapt, roboții umanoizi

În trecut, roboții erau controlați direct de oameni sau instruiți prin sisteme complexe, costisitoare. Ulterior, au fost introduse simulările software, mai ieftine, dar limitate în ceea ce privește interacțiunea cu obiecte reale.

„Cu datele, mereu faci un compromis între calitate și cantitate”, a menționat Alicia Veneziani, vicepreședinte la Sharpa.

Noua abordare schimbă complet paradigma.

„Ideea e simplă: nu mai lași robotul să învețe singur, ci îl înveți prin oameni. Nu mai plătești roboți, plătești oameni și echipamente”, a explicat analistul Marco Wang.

Cât de aproape sunt roboții de viața de zi cu zi

Deși tehnologia a avansat semnificativ, utilizarea roboților în gospodării rămâne o provocare majoră. Mediul casnic este imprevizibil, iar roboților le lipsește încă intuiția umană.

„Ceea ce lipsește este acea intuiție legată de forță, frecare și incertitudine, pe care oamenii o dezvoltă în timp”, a declarat Rutav Shah, cercetător la Universitatea Texas din Austin.

În prezent, roboții performează excelent în medii controlate, precum fabricile, unde ating o rată de succes de 99,9%. În schimb, pentru sarcini simple din casă, eficiența este încă insuficientă.

„Rata de succes e undeva la 70–80%. Pentru industrie, nu e suficient”, a precizat Alexander Verl.

A apărut un job neobișnuit. Ce riscuri ridică această tehnologie

Dezvoltarea vine și cu riscuri serioase, mai ales în lipsa unei înțelegeri corecte a mediului.

„Dacă robotul îmi ia copilul și îl aruncă într-un coș, vorbim de un proces de milioane”, a explicat Rajalingam.

Deși testele pe oameni sunt încă limitate, cercetările au început deja în alte direcții, inclusiv pe animale.