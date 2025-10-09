Un bărbat a dat lovitura cu ceasul second-hand. O achiziție dintr-un magazin SH a stârnit multe comentarii pe , după ce un cumpărător a aflat că ceasul pe care l-a cumpărat cu doar 3 ar putea valora, de fapt, sute de dolari.

Cum arată ceasul vintage

Postarea intitulată „Descoperire la 3 dolari la un magazin second-hand”, are peste 200 de comentarii pozitive, la care au fost adăugate fotografii cu un ceas bărbătesc Longines vintage, cu carcasă și cadran aurii, aflat în stare excelentă, informează .

„Am cumpărat acest ceas la pachet cu alte ceasuri, cu aproximativ 10 dolari”, a scris cel care a postat , adăugând: „Cred că acesta ar putea fi, de fapt, din aur. Dacă da, oare valorează ceva mai mult decât aurul propriu-zis?”

Imaginile au atras rapid comentarii din partea pasionaților de vintage și a colecționarilor pe Reddit, în secțiunea . Mulți dintre aceștia au fost impresionați de potențialul ceasului.

Această postare evidențiază unul dintre cele mai mari avantaje atunci când cumperi obiecte vintage: descoperirea unor comori achiziționate la preț mic.

Acest ceas vintage nu este ceva neobișnuit. Ceasurile și alte accesorii de calitate sunt descoperiri des întâlnite în magazinele second-hand. De asemenea, sunt uneori ascunse în buzunare, sertare și alte locuri neobișnuite.

Cât ar valora, de fapt, ceasul second-hand

Cumpărăturile second-hand pot aduce atât bucuria unor descoperiri interesante și valoroase, cât și faptul că oamenii pot să economisească bani.

Un utilizator a glumit: „Îți dau 20 de dolari pe el (te rog, te rog, te rog)”, estimând, de asemenea, că ceasul s-ar putea vinde cu „probabil 200–300 de dolari, poate chiar mai mult”.

Un alt utilizator a oferit o . Acesta a identificat piesa ca fiind un model Longines de la sfârșitul anilor 1960 sau 1970, cu o carcasă placată cu aur și mecanism automat. În starea sa actuală, cel care a comentat a evaluat ceasul la 100 – 200 de dolari, dar a menționat că s-ar putea vinde cu 350 – 450 de dolari după o revizie profesională.

„O descoperire excelentă și un jackpot absolut pentru 3 dolari!”, a mai scris acesta. .