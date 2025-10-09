B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » De la second-hand, la avere. A cumpărat un ceas ieftin și apoi a descoperit surpriza vieții: „Un jackpot absolut”. Cât valorează, de fapt

Ana Maria
09 oct. 2025, 19:11
Sursa foto: Reddit
Cuprins
  1. Cum arată ceasul vintage
  2. Cât ar valora, de fapt, ceasul second-hand

Un bărbat a dat lovitura cu ceasul second-hand. O achiziție dintr-un magazin SH a stârnit multe comentarii pe Reddit, după ce un cumpărător a aflat că ceasul pe care l-a cumpărat cu doar 3 dolari ar putea valora, de fapt, sute de dolari.

Cum arată ceasul vintage

Postarea intitulată „Descoperire la 3 dolari la un magazin second-hand”, are peste 200 de comentarii pozitive, la care au fost adăugate fotografii cu un ceas bărbătesc Longines vintage, cu carcasă și cadran aurii, aflat în stare excelentă, informează Yahoo! Shopping.

„Am cumpărat acest ceas la pachet cu alte ceasuri, cu aproximativ 10 dolari”, a scris cel care a postat , adăugând: „Cred că acesta ar putea fi, de fapt, din aur. Dacă da, oare valorează ceva mai mult decât aurul propriu-zis?”

Imaginile au atras rapid comentarii din partea pasionaților de vintage și a colecționarilor pe Reddit, în secțiunea r/VintageWatches . Mulți dintre aceștia au fost impresionați de potențialul ceasului.

Această postare evidențiază unul dintre cele mai mari avantaje atunci când cumperi obiecte vintage: descoperirea unor comori achiziționate la preț mic.

Acest ceas vintage nu este ceva neobișnuit. Ceasurile și alte accesorii de calitate sunt descoperiri des întâlnite în magazinele second-hand. De asemenea, sunt uneori ascunse în buzunare, sertare și alte locuri neobișnuite.

Cât ar valora, de fapt, ceasul second-hand

Cumpărăturile second-hand pot aduce atât bucuria unor descoperiri interesante și valoroase, cât și  faptul că oamenii pot să economisească bani.

Un utilizator a glumit: „Îți dau 20 de dolari pe el (te rog, te rog, te rog)”, estimând, de asemenea, că ceasul s-ar putea vinde cu „probabil 200–300 de dolari, poate chiar mai mult”.

Un alt utilizator a oferit o descriere detaliată . Acesta a identificat piesa ca fiind un model Longines de la sfârșitul anilor 1960 sau 1970, cu o carcasă placată cu aur și mecanism automat. În starea sa actuală, cel care a comentat a evaluat ceasul la 100 – 200 de dolari, dar a menționat că s-ar putea vinde cu 350 – 450 de dolari după o revizie profesională.

„O descoperire excelentă și un jackpot absolut pentru 3 dolari!”, a mai scris acesta. .

