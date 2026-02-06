B1 Inregistrari!
El este bărbatul care a murit și a „reînviat" de șase ori. Localnicii cred că e vrăjitor: „M-au dus la morgă"

El este bărbatul care a murit și a „reînviat” de șase ori. Localnicii cred că e vrăjitor: „M-au dus la morgă”

Cuprins
  1. Ce episoade dramatice i-au adus eticheta de „om care se întoarce din morți”
  2. A fost declarat mort de șase ori! De ce a ajuns Ismail Azizi să fie respins de propria comunitate
  3. Cum arată viața lui Ismail Azizi, în prezent
  4. A fost declarat mort de șase ori! Există explicații medicale pentru astfel de situații?

A fost declarat mort de șase ori! Realitatea poate produce uneori povești care depășesc orice scenariu de film. Într-un sat din Tanzania, viața lui Ismail Azizi a devenit sinonimă cu imposibilul. Bărbatul a fost declarat decedat de șase ori, însă, de fiecare dată, a revenit la viață în mod neașteptat. Departe de a fi privit ca un supraviețuitor norocos, el a ajuns să fie evitat, temut și, în cele din urmă, marginalizat de cei din jur.

Ce episoade dramatice i-au adus eticheta de „om care se întoarce din morți”

Primul incident grav s-a produs în urma unui accident la locul de muncă. Ismail Azizi a fost preluat de echipele de intervenție și declarat mort. Transportat la morgă, acesta ar fi dat semne de viață în mod neașteptat, moment care a declanșat panică printre apropiați. Situația nu a rămas un caz izolat. În anii următori, bărbatul a trecut prin episoade-limită cauzate de boli severe, accidente rutiere, mușcături de animale sau alte incidente care i-au pus viața în pericol.

M-au dus la morgă, dar m-am trezit pentru că mi-era foarte frig. Din fericire, morga nu era închisă și am ieșit. Când familia mea m-a văzut, au fugit pentru că au crezut că sunt o fantomă”, a povestit bărbatul din Tanzania, după cum relatează Times of India.

Într-unul dintre cazuri, trupul său ar fi rămas zile întregi în morgă, până când revenirea la viață a produs un nou șoc în rândul celor care îl credeau pierdut.

A fost declarat mort de șase ori! De ce a ajuns Ismail Azizi să fie respins de propria comunitate

În loc să fie privite ca situații medicale extreme, episoadele sale de supraviețuire au fost interpretate, în mediul rural în care trăiește, prin filtrul superstițiilor. O parte dintre localnici au asociat aceste reveniri cu practici oculte, iar bărbatul a fost etichetat drept „vrăjitor”. Suspiciunea s-a transformat în teamă, iar teama a dus la gesturi violente, inclusiv tentative de a-i incendia locuința.

De fiecare dată când muream și mă întorceam, corpul meu se simțea ciudat. Oamenii au început să mă trateze ca pe un vrăjitor”, a mai mărturisit Ismail Azizi.

Cum arată viața lui Ismail Azizi, în prezent

Astăzi, Ismail trăiește retras, departe de sprijinul familiei și al comunității. Se descurcă din activități simple, încercând să ducă o existență liniștită, în ciuda etichetei care i-a fost pusă. Cazul său a devenit cunoscut și la nivel internațional, după ce povestea a fost prezentată într-un documentar realizat de Afrimax English, care scoate în evidență impactul credințelor și al fricii asupra vieților oamenilor.

A fost declarat mort de șase ori! Există explicații medicale pentru astfel de situații?

Medicii vorbesc despre cazuri rare în care semnele vitale pot fi greu de detectat, mai ales în zone unde infrastructura medicală este limitată. Erorile de diagnostic sau stările de inconștiență profundă pot duce la confuzii dramatice.

Pentru Ismail Azizi, „întoarcerea din moarte” nu a adus recunoștință sau sprijin, ci o viață trăită la marginea comunității. Povestea lui rămâne un exemplu despre cât de greu este pentru oameni să accepte ceea ce nu pot explica.

