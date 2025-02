A fost descoperită cea mai mare fabrică ilegală de țigări din Belgia. Zeci de persoane au fost găsite muncind, printre care și români

În orașul Lommel din a fost descoperită, joi, cea mai mare ilegală de din țară. Au fost găsiți mai mulți oameni muncind, printre care și români, conform .

30 de milioane de țigări

Autoritățile belgiene au intervenit joi seara, în jurul orei 17:30, într-o hală situată pe Gerard Mercatorlaan, în orașul Lommel.

„În interior se aflau 51 de persoane, majoritatea de naționalitate ucraineană, dar și moldoveni și români”, a declarat Francis Adyns, purtătorul de cuvânt al ministerului de Finanțe din Belgia.

În hală, s-au descoperit două camioane pline cu țigări ilegale. Prejudiciul estimat se ridică la 14,4 milioane de euro.

Fabrica funcționa 24 de ore din 24, șapte zile din șapte și avea o capacitate de producție foarte mare, conform Nieuwsblad, citat de Observator.

Au fost descoperite mai multe ilegalități. Vameșii au mai confiscat și câteva tone de tutun, precum și produse ambalate sub diverse branduri cunoscute, inclusiv Marlboro, Rothmans, Richmond, Lambert & Butler, Compliment Blue și Winston.

„Nu știam nimic despre o fabrică de țigări. Joi seară am primit un telefon de la vecini, care mi-au spus că se întâmplă ceva suspect. Câteva momente mai târziu, am citit în presă despre descoperire. Am fost complet șocat”, a declarat, sub anonimat, cel care închiriase hala, în urmă cu aproape un an.

Fabrica din Lommel este prima găsită, anul acesta. În 2024, autoritățile belgiene au descoperit un număr record de 12 fabrici clandestine de țigări.