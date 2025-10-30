O fostă ofițeră de poliție din South Yorkshire, Marie Thompson, a fost condamnată la închisoare după ce a șantajat un bărbat suspectat că deținea imagini indecente cu copii. Fosta agentă a pretins că reprezintă o organizație anti-pedofili și i-a cerut bărbatului o sumă semnificativă de bani.
În 2022, Thompson a fost însărcinată cu o anchetă care viza pe un bărbat suspectat de deținerea unor fotografii indecente cu minori. După ce a fost interogat și eliberat, bărbatul a primit un e-mail semnat „Vânători de pedofili”. În mesaj, i se cereau 3.500 de lire sterline pentru ca informațiile din ancheta care îl vizează să nu fie făcute publice.
„Ca organizație care lucrează pentru a proteja copiii de oameni ca dumneavoastră, vă rugăm, să ne faceți o donație”, se arată în e-mailul trimis de Thompson, potrivit BBC.
Mai târziu în aceeași zi, și partenera bărbatului a primit un mesaj text. Cuplul a decis să nu răspundă mesajelor, în schimb, i-au raportat incidentul chiar lui Thompson, fără să știe că ea e autoarea.
Confruntată cu plângerea, Thompson a simulat o investigație. A asigurat victima că va analiza problema, dar a declarat în raport că bărbatul nu dorește să continue plângerea. De asemenea, în informațiile de la dosar, polițista a schimbat numărul de telefon raportat de cuplu, astfel încât să nu se afle că ea a fost cea care a trimis mesajele de șantaj.
Ulterior, bărbatul a primit un al doilea e-mail, cu subiectul „Îmi pare foarte rău”. Thompson susținea că își regretă fapta și că intenția ei nu a fost de a face rău.
În martie 2023, Thompson a părăsit echipa, iar cazul a fost preluat de un alt ofițer. Când acesta din urmă a verificat numărul de pe care fusese trimis mesajul de șantaj, a descoperit că era chiar numărul lui Thompson.
Ulterior, s-a aflat că Thompson suferea de o dependență severă de jocuri de noroc și avea datorii considerabile la momentul comiterii infracțiunii. După ce a pledat vinovată pentru șantaj și obstrucționarea justiției, femeia și-a dat demisia din cadrul poliției.
În cele din urmă, planul său nu a ajutat-o să își plătească datoriile, însă i-a oferit o condamnare de 40 de luni l-a închisoare.
Între timp, și bărbatul vizat de șantaj a primit o pedeapsă cu suspendare pentru faptele sale. Acesta s-a declarat extrem de indignat că Marie Thompson a profitat de funcția sa și de vulnerabilitățile celui șantajat pentru a obține beneficii.
„Sunt extrem de furios pe Marie Thompson, i s-a acordat încredere în rolul său de ofițer de poliție într-un departament care intră în contact cu probabil cele mai vulnerabile persoane din societate. Este incredibil ca ea să știe în ce poziție mă aflam și să o folosească împotriva mea”, a declarat bărbatul șantajat.