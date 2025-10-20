B1 Inregistrari!
Elena Boruz
20 oct. 2025, 08:28
Sursă foto: Captură Video/ Youtube CarNewsChina
Cuprins
  1. Martorii au asistat neputincioși. De ce nu l-au scos pe bărbat din mașină
  2. Ce s-a întâmplat cu Xiaomi

Incident șocant, care ar trebui să le dea de gândit tuturor pasionaților de mașini. Un bărbat și-a pierdut viața, în urma unui accident, dar nu din cauza impactului, ci a ceea ce a urmat ulterior.

Tragedia a avut loc în orașul Chengdu, din China. În timp ce se afla la volanul unei mașini Xiaomi SU7 Ultra, un bărbat a făcut accident, lovindu-se de un separator de beton dintre benzi. În urma impactului, autovehiculul modern a luat foc instant.

Martorii au asistat neputincioși. De ce nu l-au scos pe bărbat din mașină

La vederea acestor imagini cumplite, martorii au încercat să îl scoată pe șofer din mașina, care era în flăcări, însă în zadar. Design-ul modern al autoturismului, care permite „ascunderea” mânerelor ușilor, atunci când autovehiculul este închis, a făcut ca pentru oamenii prezenți la fața locului să fie imposibil să deschidă mașina.

În autoturism se aflau mai mulți pasageri, conform publicației Blikk, și, deși s-a încercat inclusiv spargerea geamurilor mașinii, nu a funcționat. Tehnologia cu care a fost concepută mașina electrică, nu a permis scoaterea persoanelor blocate în interior.

Martorii au fost îngroziți de ceea ce s-a întâmplat. Aceștia a povestit cum au încercat toate variantele și cum nimic nu a funcționat pentru a le salva viața victimelor.

„Am încercat tot ce se putea, dar geamurile nu cedau. Era un foc uriaș, nu puteam ajunge la el”, a povestit unul dintre martori.

Ce s-a întâmplat cu Xiaomi

Potrivit informațiilor, în urma tragediei, compania Xiaomi, producătoarea mașinii care nu s-a putut deschide nici în caz de incendiu, a avut de suferit. Vânzările au scăzut cu aproximativ 6%, mai ales pentru faptul că acest incident nu a fost unul singular.

Presa chineză a scris faptul că astfel de evenimente nefericite i-ar putea face pe producătorii acestor automobile să regândească sistemul de închidere al mașinii, astfel încât să poată fi deschise în caz de incendiu sau accident. Chiar și așa, până în acest moment, Xiaomi nu a emis niciun comunicat.

