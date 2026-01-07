A murit fiul unuia dintre cei mai importanți președinți americani, Ronald Reagan, cel care a pus capăt Războiului Rece, contribuind la prăbușirea Uniunii Sovietice.

A murit fiul lui Ronald Reagan

Moartea lui Michael Reagan a fost anunțată de familia acestuia, într-un comunicat de presă. El a murit, la vârsta de 80 de ani, în reședința sa din Los Angeles, înconjurat de cei dragi, după cum menționează comunicatul. Aceștia deplâng „pierderea unui om care a însemnat atât de mult pentru toţi cei care l-au cunoscut şi l-au iubit”.

Michael a fost unul dintre cei cinci copii ai fostului Ronald Reagan (1981-1989), informează EFE. Ronald Reagan şi prima sa soţie, Jane Wyman, l-au adoptat pe Michael la doar câteva ore după naştere, potrivit .

El a fost un conservator, cunoscut pentru programul său radio „The Michael Reagan Show”. De asemenea, a avut activitate pe canalul NewsMax.

Fostul preşedinte a mai avut alţi patru copii: Ron Reagan, Patti Davis, Maureen Reagan (care a murit în 2001) şi Christine Reagan, care a murit în 1947 la scurt timp după naştere.

Ronald Reagan a pus capăt Războiului Rece

Fostul preşedinte, care a murit în 2004, este considerat una dintre cele mai importante figuri politice ale secolului trecut. Fost actor la Hollywood, Ronald Reagan a ajuns la putere, ca președinte, la vârsta de 69 de ani. A îndeplinit două mandate, fiind considerat președintele care a pus capăt Războiului rece.

Prin politica sa intransigentă în confruntarea cu , a avut o contribuție hotărâtoare la prăbușirea comunismului din răsăritul Europei. Astfel, a avut o contribuție decisivă la afirmarea Statelor Unite ale Americii ca singura super-putere pentru următoarele decenii.

A ajuns președinte, pentru prima oară, în 1981 și a implementat o serie de inițiative economice și politice orientate spre scăderea impozitelor pentru stimularea creșterii economice, controlul rezervelor de stat pentru frânarea inflației, dereglementarea economică și reducerea cheltuielilor guvernamentale. În perioada primului mandat a supraviețuit unei tentative de asasinat și a stimulat lupta împotriva drogurilor.

În timp ce a decretat tăieri la cheltuielile discreționare domestice, tăierile taxelor, Reagan a crescut cheltuielile militare lansând celebrul program de înarmare „Războiul Stelelor”. Acesta a avut o contribuție decisivă la colapsul URSS care nu a reușit să țină pasul. De altfel, a descris Uniunea Sovietică drept „Imperiul Răului”. La zece luni după finalul mandatului său, URSS s-a prăbușit, iar Zidul Berlinului a căzut.