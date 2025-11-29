B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » A murit legendarul dramaturg Sir Tom Stoppard, la vârsta de 88 de ani

A murit legendarul dramaturg Sir Tom Stoppard, la vârsta de 88 de ani

Ana Beatrice
29 nov. 2025, 22:21
A murit legendarul dramaturg Sir Tom Stoppard, la vârsta de 88 de ani
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum este omagiat Sir Tom Stoppard după decesul său
  2. Ce realizări notabile a avut Tom Stoppard în film și teatru

Sir Tom Stoppard s-a stins din viaţă la vârsta de 88 de ani. Plecarea lui marchează finalul unei cariere impresionante, care a schimbat teatrul contemporan.

De-a lungul timpului, a câştigat patru premii Tony pentru piesele „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead”, „Travesties”, „The Real Thing” şi „The Coast of Utopia”. Şi-a lăsat amprenta şi în cinematografie, fiind recompensat cu un premiu Oscar pentru scenariul filmului „Shakespeare in Love”.

Cum este omagiat Sir Tom Stoppard după decesul său

Agenţia United Agents a anunţat cu profundă tristeţe că Tom Stoppard a murit liniştit. „Suntem profund îndureraţi să anunţăm că iubitul nostru client şi prieten, Tom Stoppard, a murit liniştit acasă, în Dorset, înconjurat de familia sa”, a transmis pentru Sky News.

De asemenea, a precizat că va rămâne în memoria tuturor prin operele sale remarcabile, pline de profunzime. Agenţia a subliniat și sensibilitatea lui unică, umorul inconfundabil, spiritul liber și dragostea necondiționată pentru limba engleză.

Timp de peste şase decenii, Stoppard a fascinat publicul cu piese care au îmbinat filosofia, politica şi ingeniozitatea literară. Omagii au venit din întreaga lume, iar printre cei care i-au adus un mesaj emoţionant se numără şi Sir Mick Jagger, care l-a numit „dramaturgul său preferat”. Artistul britanic a scris pe reţelele sociale că acesta lasă în urmă „o operă măreaţă, plină de inteligenţă şi umor”. A mărturisit, totodată, că îi va simţi mereu lipsa.

Ce realizări notabile a avut Tom Stoppard în film și teatru

Tom Stoppard nu s-a limitat doar la scenă. A scris cu succes pentru film, televiziune și radio, dovedind o creativitate fără margini. În 2012, a adus pe marele ecran o adaptare elegantă a romanului „Anna Karenina” de Lev Tolstoi. În distribuţie au strălucit Keira Knightley şi Jude Law.

Ani mai târziu, în 2020, a revenit cu „Leopoldstadt”, o lucrare profund personală, inspirată din istoria comunității evreiești din Viena de la începutul secolului XX. Această piesă puternică i-a adus recunoaștere internațională, fiind recompensată cu un premiu Olivier pentru cea mai bună piesă nouă și cu patru premii Tony.

Tags:
Citește și...
O alertă cu bombă a provocat evacuarea sediului France Télévisions și întreruperea transmisiunii Franceinfo (VIDEO)
Externe
O alertă cu bombă a provocat evacuarea sediului France Télévisions și întreruperea transmisiunii Franceinfo (VIDEO)
Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”
Externe
Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”
Cutremur la vârful puterii din Ucraina: demisie în biroul lui Zelenski și acuzații de deturnare a miliarde de dolari din ajutorul extern
Externe
Cutremur la vârful puterii din Ucraina: demisie în biroul lui Zelenski și acuzații de deturnare a miliarde de dolari din ajutorul extern
„Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Ideile bizare promovate de armata nord-coreeană soldaților trimiși să lupte în Ucraina
Externe
„Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Ideile bizare promovate de armata nord-coreeană soldaților trimiși să lupte în Ucraina
Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani”. Ce schimbări cer patronatelor
Externe
Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani”. Ce schimbări cer patronatelor
Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”
Externe
Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Externe
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Externe
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
Externe
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Externe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Catalin Drula
Ultima oră
21:54 - O alertă cu bombă a provocat evacuarea sediului France Télévisions și întreruperea transmisiunii Franceinfo (VIDEO)
21:16 - Ion Țiriac face dezvăluirea momentului. Cine este românca pe care o consideră „femeia perfectă”
20:39 - Cum se bucură românii de minivacanța de 1 Decembrie. Stațiunile din țară sunt pline de turiști și petreceri de iarnă
19:50 - Criminalul din Caracal ar putea ieși din închisoare. Gheorghe Dincă invocă probleme de sănătate și cere întreruperea pedepsei
19:08 - Precipitațiile abundente au afectat județul Dâmbovița. Gospodării inundate și intervenții în lanț ale pompierilor
18:47 - Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”
18:09 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie. Energiile decisive care pregătesc trecerea către 2026 pentru toate zodiile (VIDEO)
17:30 - Gabi Tamaș și Mihai Bendeac, la un pas de bătaie: „Au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”. De la ce ar fi izbucnit conflictul criță în club.
16:47 - Ciprian Ciucu invită bucureștenii la cea de-a cincea ediție a West Side Christmas Market din Drumul Taberei
16:28 - Lucrările de la barajul Paltinu au lăsat zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului reacționează ferm: „Trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”