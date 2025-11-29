Sir Tom Stoppard s-a stins din viaţă la vârsta de 88 de ani. Plecarea lui marchează finalul unei cariere impresionante, care a schimbat teatrul contemporan.

De-a lungul timpului, a câştigat patru pentru piesele „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead”, „Travesties”, „The Real Thing” şi „The Coast of Utopia”. Şi-a lăsat amprenta şi în cinematografie, fiind recompensat cu un premiu Oscar pentru scenariul filmului „Shakespeare in Love”.

Cum este omagiat Sir Tom Stoppard după decesul său

Agenţia United Agents a anunţat cu profundă tristeţe că Tom Stoppard a murit liniştit. „Suntem profund îndureraţi să anunţăm că iubitul nostru client şi prieten, Tom Stoppard, a murit liniştit acasă, în Dorset, înconjurat de familia sa”, a transmis pentru .

De asemenea, a precizat că va rămâne în memoria tuturor prin operele sale remarcabile, pline de profunzime. Agenţia a subliniat și sensibilitatea lui unică, umorul inconfundabil, spiritul liber și dragostea necondiționată pentru limba engleză.

Timp de peste şase decenii, Stoppard a fascinat publicul cu piese care au îmbinat filosofia, politica şi ingeniozitatea literară. Omagii au venit din întreaga lume, iar printre cei care i-au adus un mesaj emoţionant se numără şi Sir Mick Jagger, care l-a numit „dramaturgul său preferat”. Artistul britanic a scris pe reţelele sociale că acesta lasă în urmă „o operă măreaţă, plină de inteligenţă şi umor”. A mărturisit, totodată, că îi va simţi mereu lipsa.

Ce realizări notabile a avut Tom Stoppard în film și teatru

Tom Stoppard nu s-a limitat doar la scenă. A scris cu succes pentru film, televiziune și radio, dovedind o creativitate fără margini. În 2012, a adus pe marele ecran o adaptare elegantă a romanului „Anna Karenina” de Lev Tolstoi. În distribuţie au strălucit Keira Knightley şi Jude Law.

Ani mai târziu, în 2020, a revenit cu „Leopoldstadt”, o lucrare profund personală, inspirată din istoria comunității evreiești din Viena de la începutul secolului XX. Această piesă puternică i-a adus recunoaștere internațională, fiind recompensată cu un premiu Olivier pentru cea mai bună piesă nouă și cu patru premii Tony.