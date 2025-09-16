, actor și regizor de legendă, premiat cu Oscar, a murit marți dimineață la reședința sa din , la vârsta de 89 de ani, anunță .

„Robert Redford a decedat pe 16 septembrie 2025, la domiciliul său din Sundance, în munții din Utah, locul pe care l-a iubit, înconjurat de cei pe care i-a iubit. Ne va lipsi enorm”, a declarat Cindi Berger, președinte și CEO al Rogers and Cowan PMK, pentru CNN. „Familia solicită intimitate.”

În ce filme a jucat Robert Redford

Cunoscut pentru rolurile sale principale din „Butch Cassidy and the Sundance Kid” și „All the President’s Men”, Redford a regizat și filme premiate precum „Ordinary People” și „A River Runs Through It”.

Pasiunea sa pentru arta cinematografică a dus la crearea Institutului Sundance, o organizație non-profit care susține filmul și teatrul independent și este cunoscută pentru Festivalul anual de Film Sundance.

Redford a fost, de asemenea, un ecologist dedicat, mutându-se în Utah în 1961 și ocupându-se de tot ce presupune eforturile de conservare ale peisajului natural al statului.

Până când a jucat în filme Robert Redford

Redford a jucat până de curând, reunindu-se cu Jane Fonda în filmul difuzat de Netflix, din 2017, „Our Souls at Night”. În anul următor, a jucat în „The Old Man & the Gun” la vârsta de 82 de ani, un film despre care a spus că va fi ultimul său film, deși a spus că nu se gândește să se retragă.

„Pentru mine, pensionarea înseamnă să oprești ceva sau să renunți la ceva”, a declarat el pentru CBS Sunday Morning în 2018. „Există această viață de trăit, de ce să nu o trăiești cât de mult poți, atât timp cât poți?”, a mărturisit el atunci.

În octombrie 2020, Redford și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de atenție acordată schimbărilor climatice în mijlocul incendiilor devastatoare din vestul Statelor Unite, într-un articol de opinie pe care l-a .

În aceeași lună, a murit din cauza cancerului.

David James Redford, al treilea din cei patru copii ai lui Robert Redford și a fostei sale soții, Lola Van Wagenen, i-a călcat pe urme tatălui său ca activist, cineast și filantrop.

Cum a fost copilăria lui Robert Redford

Născut în Santa Monica, California, lângă Los Angeles, în 1936, tatăl lui Redford a lucrat multe ore ca lăptar și contabil, mutându-și ulterior familia într-o casă mai mare în apropiere de Van Nuys.

„Nu l-am văzut prea des”, și-a amintit Redford despre tatăl său, în filmul „Inside the Actor’s Studio” din 2005.

Deoarece familia sa nu își permitea o bonă, Redford petrecea ore întregi în secțiunea pentru copii a bibliotecii locale, unde a devenit fascinat de cărțile despre mitologia greacă și romană.

„Nu am avut răbdare… Nu am fost inspirat”, își amintea Redford. „Era mai interesant pentru mine să mă joc și să mă aventurez dincolo de parametrii în care creșteam.”

Atras de arte și sport, și de o viață în afara Los Angeles, Redford a obținut o bursă pentru a juca baseball la Universitatea din Colorado, Boulder, în 1955. În același an, mama sa a murit.

„Era foarte tânără, nu avea nici măcar 40 de ani”, a spus el.

Redford a spus că mama sa l-a susținut întotdeauna foarte mult (în carieră), mai mult decât tatăl său.

„Tatăl meu a crescut în timpul Marii Depresiuni și îi era frică să-și asume riscuri… așa că a vrut pentru mine calea cea dreaptă și îngustă, pe care pur și simplu nu eram menit să mă aflu”, a spus el. „Mama, indiferent ce făceam, era mereu iertătoare și mă susținea și simțea că pot face orice.”

„Când am plecat în Colorado și ea a murit, mi-am dat seama că nu am avut niciodată ocazia să-i mulțumesc.”

Redford a început curând să bea, și-a pierdut bursa și, în cele din urmă, a fost rugat să părăsească universitatea. A lucrat ca „muncitor” pentru Standard Oil Company și și-a economisit câștigurile pentru a-și continua studiile de artă în Europa.

„(Am) trăit de pe o zi pe alta, dar asta a fost în regulă”, a spus Redford despre perioada petrecută în Europa. „Îmi doream acea aventură. Îmi doream experiența de a vedea cum sunt alte culturi.”

Ce a studiat Robert Redford în SUA

Când s-a întors în SUA, Redford a început să studieze teatrul la Academia Americană de Arte Dramatice din New York.

Timid și închis în sine, Redford a spus că nu se integra printre ceilalți studenți la teatru, care erau dornici să-și etaleze abilitățile actoricești. După o reprezentație în fața clasei sale cu un coleg, care s-a încheiat cu frustrare și dezastru, Redford a spus că profesorul său l-a luat deoparte și l-a încurajat să continue să joace.

În 1959, Redford a absolvit academia și a obținut primul său rol actoricesc într-un episod din „Perry Mason”. Cariera sa de actor a fost „o urcare dificilă de acolo”, a spus el.

Marea sa șansă actoricească a venit în 1963, când a jucat pe Broadway în piesa „Barefoot in the Park” de Neil Simon, un rol pe care îl va relua ulterior pe marele ecran alături de Jane Fonda.

Când și-a întemeiat o familie Robert Redford

Cam în această perioadă, Redford s-a căsătorit cu Lola Van Wagenen și și-a întemeiat o familie. Primul său copil, Scott, a murit din cauza sindromului morții subite a sugarului la doar câteva luni după nașterea sa, în 1959. Shauna s-a născut în 1960, David în 1962 și Amy în 1970.

Pe măsură ce cariera sa de actor lua avânt, Redford și familia sa s-au mutat în Utah în 1961, unde a cumpărat un teren casă cu doar 500 de dolari și și-a construit singur o cabană.

„Am descoperit cât de importantă era natura în viața mea și am vrut să fiu acolo unde natura era extremă și unde credeam că ar putea fi veșnică”, a declarat el pentru CNN.

Redford și-a făcut un nume ca actor principal în 1969, când a jucat alături de Paul Newman, deja un star important, în „Butch Cassidy and the Sundance Kid”. Westernul despre doi bandiți a câștigat patru premii Oscar.

Redford a spus că „îi va fi mereu îndatorat” lui Newman, căruia i-a atribuit meritul de a-l ajuta să obțină rolul. Cei doi actori au avut o chimie excelentă pe ecran, au devenit prieteni pe viață și s-au reunit în „The Sting” în 1973, film care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film.