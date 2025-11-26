B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Mii de criminali ruși scapă de pedepse dacă își exprimă intenția de a lupta pe front. Metoda prin care Rusia transformă infractori în eroi naționali

Mii de criminali ruși scapă de pedepse dacă își exprimă intenția de a lupta pe front. Metoda prin care Rusia transformă infractori în eroi naționali

B1.ro
26 nov. 2025, 09:16
Mii de criminali ruși scapă de pedepse dacă își exprimă intenția de a lupta pe front. Metoda prin care Rusia transformă infractori în eroi naționali
Sursa Foto: Hepta
Cuprins
  1. A ucis o mamă și un copil, iar acum se pregătește să lupte pe front
  2. Și-a ucis cu sânge rece logodnica, iar acum este trimis să facă același lucru cu soldații de pe front
  3. Câți infractori ar fi scăpat de urmărirea penală pentru a merge pe front, în primele luni din 2025

În această toamnă, sistemul rus de aplicare a legii a demonstrat încă o dată cât de „uman” poate fi față de cetățenii care au comis infracțiuni grave. Un bărbat care a ucis un copil și a dezmembrat o femeie a scăpat de pedeapsă datorită unui contract cu Ministerul Apărării, prin care și-a exprimat intenția de a lupta pe front. El și un alt criminal, a cărui victimă era chiar logodnica sa, au fost eliberați, în așteptarea procesului. 

A ucis o mamă și un copil, iar acum se pregătește să lupte pe front

În noiembrie 2024, avocatul Alexander Gook, în vârstă de 49 de ani, din Serov, regiunea Sverdlovsk, i-a ucis pe Olga Soroka, în vârstă de 42 de ani, și fiul acesteia, Alioșa, în vârstă de șase ani. Aceștia veniseră să-l viziteze o vreme după ce Olga s-a certat cu soțul ei și s-a întors în orașul natal „pentru a reflecta la căsnicia lor”. Soțul a dat alarma puțin peste o lună mai târziu, când soția sa nu i-a urat la mulți ani. A depus o plângere de dispariție la poliție. Pe 7 aprilie 2025, capul Olgăi a fost găsit în Serov, nu de poliție, ci de locuitorii unei comunități locale.

Olga și fiul ei stăteau în apartamentul lui Gook, pe care femeia îl știa din copilărie. În ziua crimei, Gook l-a împins pe băiat, care a căzut și s-a lovit foarte tare, aproape fatal. Mama a început să țipe, apoi a atacat-o. După crimă, Gook a dezmembrat-o pe Olga, i-a pus rămășițele în saci împreună cu corpul băiatului și le-a aruncat într-un coș de gunoi. Șase luni mai târziu, locuitorii au găsit capul femeii într-un coș de compost.

Vecinii lui Gook au spus că bărbatul a ținut capul victimei sale într-o oală, pe balcon, până în martie. Zvonuri s-au răspândit rapid după capturarea sa. Când criminalul a fost arestat în aprilie, a mărturisit imediat totul, relatează Realitatea Siberiei.

Familia Olgăi spune că a primit un apel de la jurnaliștii locali în octombrie, informându-i că Gook fusese eliberat înainte de finalizarea anchetei. Pentru că s-a înrolat în armată pentru a lupta în războiul din Ucraina, bărbatul a fost eliberat, iar în prezent, este într-o tabără de antrenament, înainte de a fi trimis pe front.

Și-a ucis cu sânge rece logodnica, iar acum este trimis să facă același lucru cu soldații de pe front

În octombrie 2025, Tribunalul din Sankt Petersburg a suspendat procesul penal împotriva lui Arkady Morozov, în vârstă de 27 de ani, care și-a înjunghiat mortal logodnica. Motivul a fost același: inculpatul și-a exprimat dorința de a semna un contract cu Ministerul Apărării. Instanța i-a admis cererea.

Arkady Morozov a decis să-și ucidă logodnica după ce aceasta a pus capăt relației. Femeia a luat decizia de rupe relația după ce a aflat că partenerul ei avea mai multe credite la bănci și datora aproape un milion de ruble.

El însuși a recunoscut că, după ce au vorbit despre despărțire și ea s-a dus la culcare, a luat un cuțit din bucătărie, s-a așezat pe ea, a apucat-o de brațe și a înjunghiat-o de cel puțin șase ori – în cap, gât și brațe.

Morozov a chemat personal poliția și o ambulanță, dar fata nu a mai putut fi salvată. După atac, s-a înjunghiat în stomac, așa că a fost spitalizat și abia după, plasat în arest preventiv. Familia victimei este indignată. Se așteptau ca bărbatul să fie condamnat la 15 ani, conform prevederilor legale, în schimb, el a fost eliberta și i s-a încredințat o armă.

Câți infractori ar fi scăpat de urmărirea penală pentru a merge pe front, în primele luni din 2025

De la invazia Ucrainei, Rusia a eliberat în mod regulat criminali, violatori și persoane condamnate pentru alte infracțiuni grave. Familiile victimelor au protestat, dar fără succes.

În primele șase luni ale anului 2025, 25.300 de dosare penale au fost suspendate în Rusia din alte motive decât căutarea sau boala inculpatului. Jurnaliștii speculează că inculpații din aceste cazuri au plecat la război.

Tags:
Citește și...
STENOGRAMĂ: Discuția secretă între trimisul lui Trump și consilierul lui Putin. Ce plan au pus la cale privind războiul din Ucraina: „Asta este convingerea mea”
Externe
STENOGRAMĂ: Discuția secretă între trimisul lui Trump și consilierul lui Putin. Ce plan au pus la cale privind războiul din Ucraina: „Asta este convingerea mea”
Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare
Externe
Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare
Țara în care bărbații sunt îndemnați să își denunțe „soțiile neascultătoare”: „Femeile trebuie predate lor pentru a putea fi «corectate»”
Externe
Țara în care bărbații sunt îndemnați să își denunțe „soțiile neascultătoare”: „Femeile trebuie predate lor pentru a putea fi «corectate»”
Un italian s-a deghizat 3 ani în mama sa moartă pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins (VIDEO)
Externe
Un italian s-a deghizat 3 ani în mama sa moartă pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins (VIDEO)
Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a fost arestat după ce montarea unui brad uriaș a luat o turnură tragică
Externe
Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a fost arestat după ce montarea unui brad uriaș a luat o turnură tragică
Greva națională paralizează traficul aerian pe aeroportul din Bruxelles. Avertizare de călătorie MAE
Externe
Greva națională paralizează traficul aerian pe aeroportul din Bruxelles. Avertizare de călătorie MAE
Inaugurare fastuoasă în Dubai. Cel mai înalt hotel din lume are forma unui ac de 82 de etaje
Externe
Inaugurare fastuoasă în Dubai. Cel mai înalt hotel din lume are forma unui ac de 82 de etaje
Război în Ucraina. Kievul anunță avarierea unei nave militare rusești în portul Novorossiisk
Externe
Război în Ucraina. Kievul anunță avarierea unei nave militare rusești în portul Novorossiisk
Război în Ucraina. Atac masiv al Rusiei soldat cu cel puțin 6 morți la Kiev. Armata ucraineană susține că a interceptat o rachetă Kinjal
Externe
Război în Ucraina. Atac masiv al Rusiei soldat cu cel puțin 6 morți la Kiev. Armata ucraineană susține că a interceptat o rachetă Kinjal
O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă. Mai mulți locuitori au fost evacuați
Externe
O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă. Mai mulți locuitori au fost evacuați
Catalin Drula
Ultima oră
10:50 - Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
10:40 - Nicușor Dan nu a renunțat la milionul de lei. S-a ținut de cuvânt și a dat AEP în judecată
10:39 - Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
10:30 - Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
10:27 - Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei
10:26 - Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
10:15 - Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor
09:53 - Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
09:47 - Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
09:47 - Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat