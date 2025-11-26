În această toamnă, sistemul rus de aplicare a legii a demonstrat încă o dată cât de „uman” poate fi față de cetățenii care au comis infracțiuni grave. Un bărbat care a ucis un copil și a dezmembrat o femeie a scăpat de pedeapsă datorită unui contract cu Ministerul Apărării, prin care și-a exprimat intenția de a lupta pe front. El și un alt criminal, a cărui victimă era chiar logodnica sa, au fost eliberați, în așteptarea procesului.

A ucis o mamă și un copil, iar acum se pregătește să lupte pe front

În noiembrie 2024, avocatul Alexander Gook, în vârstă de 49 de ani, din Serov, regiunea Sverdlovsk, i-a ucis pe Olga Soroka, în vârstă de 42 de ani, și fiul acesteia, Alioșa, în vârstă de șase ani. Aceștia veniseră să-l viziteze o vreme după ce Olga s-a certat cu soțul ei și s-a întors în orașul natal „pentru a reflecta la căsnicia lor”. Soțul a dat alarma puțin peste o lună mai târziu, când soția sa nu i-a urat la mulți ani. A depus o plângere de dispariție la poliție. Pe 7 aprilie 2025, capul Olgăi a fost găsit în Serov, nu de poliție, ci de locuitorii unei comunități locale.

Olga și fiul ei stăteau în apartamentul lui Gook, pe care femeia îl știa din copilărie. În ziua crimei, Gook l-a împins pe băiat, care a căzut și s-a lovit foarte tare, aproape fatal. Mama a început să țipe, apoi a atacat-o. După crimă, Gook a dezmembrat-o pe Olga, i-a pus rămășițele în saci împreună cu corpul băiatului și le-a aruncat într-un coș de gunoi. Șase luni mai târziu, locuitorii au găsit capul femeii într-un coș de compost.

Vecinii lui Gook au spus că bărbatul a ținut capul victimei sale într-o oală, pe balcon, până în martie. Zvonuri s-au răspândit rapid după capturarea sa. Când criminalul a fost arestat în aprilie, a mărturisit imediat totul, relatează .

Familia Olgăi spune că a primit un apel de la jurnaliștii locali în octombrie, informându-i că Gook fusese eliberat înainte de finalizarea anchetei. Pentru că s-a înrolat în armată pentru a lupta în războiul din Ucraina, bărbatul a fost eliberat, iar în prezent, este într-o tabără de antrenament, înainte de a fi trimis pe front.

Și-a ucis cu sânge rece logodnica, iar acum este trimis să facă același lucru cu soldații de pe front

În octombrie 2025, Tribunalul din Sankt Petersburg a suspendat procesul penal împotriva lui Arkady Morozov, în vârstă de 27 de ani, care și-a înjunghiat mortal logodnica. Motivul a fost același: inculpatul și-a exprimat dorința de a semna un contract cu Ministerul Apărării. Instanța i-a admis cererea.

Arkady Morozov a decis să-și ucidă logodnica după ce aceasta a pus capăt relației. Femeia a luat decizia de rupe relația după ce a aflat că partenerul ei avea mai multe credite la bănci și aproape un milion de ruble.

El însuși a recunoscut că, după ce au vorbit despre despărțire și ea s-a dus la culcare, a luat un cuțit din bucătărie, s-a așezat pe ea, a apucat-o de brațe și a înjunghiat-o de cel puțin șase ori – în cap, gât și brațe.

Morozov a chemat personal poliția și o ambulanță, dar fata nu a mai putut fi salvată. După atac, s-a înjunghiat în stomac, așa că a fost spitalizat și abia după, plasat în arest preventiv. Familia victimei este indignată. Se așteptau ca bărbatul să fie condamnat la 15 ani, conform prevederilor legale, în schimb, el a fost eliberta și i s-a încredințat o armă.

Câți infractori ar fi scăpat de urmărirea penală pentru a merge pe front, în primele luni din 2025

De la invazia Ucrainei, Rusia a eliberat în mod regulat criminali, violatori și persoane condamnate pentru alte infracțiuni grave. Familiile victimelor au protestat, dar fără succes.

În primele șase luni ale anului 2025, 25.300 de dosare penale au fost suspendate în Rusia din alte motive decât căutarea sau boala inculpatului. Jurnaliștii speculează că inculpații din aceste cazuri au plecat la război.