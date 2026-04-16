Încă o țară din Europa va interzice accesul copiilor la reţelele sociale. De când intră măsura în vigoare

Ana Maria
16 apr. 2026, 16:38
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Accesul copiilor la reţelele sociale, interzis. Ce presupune interdicția anunțată de Cipru
  2. Ce reguli similare au fost anunțate în Grecia
  3. Accesul copiilor la reţelele sociale, interzis în mai multe țări. Ce pregătește UE pentru protecția minorilor

Accesul copiilor la reţelele sociale, interzis într-o altă țară din Europa. Autoritățile din Cipru pregătesc o măsură radicală privind accesul minorilor la rețelele sociale. Copiii cu vârsta sub 15 ani ar putea avea acces restricționat, într-un demers care urmează modelul deja anunțat în Grecia.

Anunțul a fost făcut de președintele cipriot, Nikos Christodoulides, care a subliniat că protecția copiilor în mediul online este o prioritate pentru guvern, potrivit Agerpres.

Accesul copiilor la reţelele sociale, interzis. Ce presupune interdicția anunțată de Cipru

Liderul de la Nicosia a precizat că pragul de vârstă de 15 ani ar urma să fie aplicat pentru utilizarea platformelor sociale. Măsura ar putea intra în vigoare până la finalul acestui an, însă detaliile tehnice nu au fost încă făcute publice.

Decizia vine în contextul unor îngrijorări tot mai mari legate de impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților.

Ce reguli similare au fost anunțate în Grecia

În Grecia, premierul Kyriakos Mitsotakis a anunțat deja o lege cu prevederi asemănătoare. Conform planului, de la 1 ianuarie 2027, copiii sub 15 ani nu vor mai avea voie să utilizeze rețelele sociale.

Mitsotakis a justificat decizia prin necesitatea de a proteja tinerii de efectele negative ale platformelor digitale, pe care le-a descris ca având o „structură adictivă”.

Atât Cipru, cât și Grecia analizează introducerea unor mecanisme stricte de verificare a vârstei utilizatorilor. În plus, autoritățile iau în calcul sancțiuni pentru încălcarea regulilor, dar și responsabilizarea platformelor sociale în ceea ce privește protecția minorilor.

Accesul copiilor la reţelele sociale, interzis în mai multe țări. Ce pregătește UE pentru protecția minorilor

La nivel european, Ursula von der Leyen, președinta Comisia Europeană, a anunțat că o aplicație destinată verificării vârstei este deja pregătită din punct de vedere tehnic. Aceasta ar urma să fie lansată în curând în Uniunea Europeană, ca parte a unui efort mai amplu de a întări siguranța copiilor în mediul online.

